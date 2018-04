God of War: Ein komplett anderes Spiel? Entwickler will Fans beruhigen

Die ein oder anderen Fans sehen dem Release des neuen God of War eher skeptisch entgegen. Neues Setting, neues Kampfsystem und ein neuer Kratos. Da sich so viel geändert hat kommen bei den Fans Sorgen auf. Sie fragen sich:“ Ist das überhaupt noch God of War?“. Creative Director Cory Barlog will für Beruhigung sorgen.

Ist das noch God of War?

Im Interview mit Kotaku sprach Cory Barlog, Creative Director des Santa Monica Studios, über die Ängste der Fans. „Ich weiß, dass es eine Menge Leute gibt, die behaupten: „Das ist komplett anders. Die verändern ja ziemlich viel. Hashtag Nicht-mein-God-of-War. “ Aber ich glaube, diese Leute müssen es einfach spielen.“

Laut Barlog habe sich das Studio bewusst mit Details und Bildern etwas zurückgehalten, um den Gesamteindruck nicht zu verfälschen. „Ich möchte, dass die Leute dieses Spiel als Ganzes wahrnehmen“, sagte Barlog. Zudem möchte er hervorheben, dass der neue Teil in der Tradition der Reihe bleibe. „Jeder, der dieses Spiel entwickelt hat, oder zumindest ein Großteil des Teams, ist von Anfang an bei God of War dabei gewesen.“

„Nichts hat sich einfach so oder unter Druck verändert. Wir alle haben unser Herz und unsere Seele in dieses Spiel gesteckt und die DNA des Franchise ist auch in diesem Ableger vorhanden“, erzählte Barlog. Was ihn persönlich angeht, hat er beispielsweise die Beziehung zu seinem eigenen Sohn in die Geschichte einfließen lassen.

Neues Material aufgetaucht

Nun haben wir uns genug Sorgen gemacht, denn es ist ein neues Video zum Fortschritt-System erschienen und das sollte selbst diejenigen unter euch interessieren, die noch um den neuen Teil der Serien bangen. Das Video zeigt unter anderem das Kampfsystem und Customization.