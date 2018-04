God of War: Entwickler spricht über die Leviathan-Axt

Der Hack-and-Slay Spaß wurde für viele verschiedene Mechaniken gelobt. Mit am spielentscheidensten ist aber der Kampf mit der Axt. Diese dient nämlich nicht nur zum Hauen, sondern auch zum Werfen. Außerdem kann man sie mit einer simplen Handbewegung wieder zurückrufen. Ein Entwickler äußerte sich jetzt zu dem Entwicklungsprozess dieser Mechanik.

God of War: Boomerang Axt

Auch wenn die Axt wie eine simple Waffe scheint, haben die Entwickler mehrere Jahre daran gearbeitet, dieses Kampfsystem fertigzustellen. Deshalb bietet God of War auch so ein rundes Spielgefühl. Jedes Detail des Kampfes wurde über Jahre perfektioniert.

Zu Beginn wollte man lediglich eine Möglichkeit zum Fernkampf einfügen. Dann wurde die Idee, einfach die Nahkampfwaffe zu werfen, immer beliebter. Seine Feinde mit einem harten Gegenstand auszuknocken ist nämlich ein wesentlich befriedigenderes Gefühl, als irgendwelche Geschosse auf sie zu feuern. Das kann jeder God of War Spieler bestätigen.

Animation

Als diese Idee dann durchgesetzt wurde, widmete man sich den Feinheiten. So ist die Animation zum Beispiel ausschlaggebend für das Gefühl der Axt. Von einer geraden Linie wurde der Rückweg zu einem Bogen umgewandelt. So wirkt der Flug der Axt wesentlich smoother. Außerdem ermöglicht dies das Einbauen einer essenziellen Spielmechanik. Innerhalb eines bestimmten Winkels steuert die Axt auf dem Rückweg durch Feinde hindurch, was ihnen Schaden zufügt. Später lässt sich dieser Winkel durch einen Perk vergrößern.

Auch sehr wichtig ist die Animation beim Wieder-Auffangen der Axt. Hier sieht der Spieler das Gewicht der Axt, denn selbst Kratos gerät leicht ins Taumeln, wenn er sie in seinen Arm zurück bekommt. Zumindest bewegt sich sein Arm etwas. Gleichzeitig soll es aber auch nicht so wirken als wenn Kratos die Axt nicht unter Kontrolle hätte.

Geschwindigkeit

Genau so ist es auch mit dem kleinen Wackler, welchen die Axt macht, bevor sie sich wieder aus der Oberfläche löst. Denn dieser war wesentlich länger geplant. Jedoch hatten die Spieler dadurch das Gefühl eines Delay. Deshalb wurde die Zeit auf 0,1 Sekunde gekürzt. Somit nimmt man immer noch wahr, dass die Axt fest im Untergrund steckt, jedoch hat dies keinen Einfluss auf den Spielfluss.

Bei der Rückkehrzeit wurde auch eine Entscheidung zugunsten der Geschwindigkeit getroffen. Die Axt bewegt sich immer gleich schnell auf Kratos zu, außer sie würde mit dieser Geschwindigkeit mehr als 1,5 Sekunden brauchen, um zurück in seiner Hand zu landen. Dann wird die Geschwindigkeit beliebig erhöht, damit sie immer in spätestens 1,5 Sekunden an ihrem rechtmäßigen Platz ist.

Feinschliff

Die Details machen am Ende den Unterschied. So gibt es 3 verschiedene Sounds, welche auftreten, wenn die Axt als Fernkampf-Waffe benutzt wird. Außerdem macht die Axt selbst einen Sound, damit man erhören kann, dass sie näher kommt. Desweiteren wurde noch ein kleiner Camera-Shake eingefügt. Dieser lässt das gGanze noch wuchtiger wirken.