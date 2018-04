God of War: Erobert die UK-Charts im Sturm

Vergangenen Freitag erschien nach langem Warten der neue Ableger von God of War. Wie erwartet legte Kratos‘ nächstes Abenteuer einen grandiosen Start hin. In den britischen Verkaufs-Charts stellt der Titel einen neuen Rekord für die Serie auf.

God of War: Neuer Verkaufsrekord für die Serie

Schon vor der Veröffentlichung überschlugen sich die Meinungen der Kritiker über das neue God of War. Auch nach dem offiziellen Release am Freitag schneidet der Titel auf metacritics überdurchschnittlich gut bei den Spielern ab. So verwundert es wenig, dass die Santa Monica Studios nach dem ersten Verkaufs-Wochenende Rekorde brechen. Das neue Action-Rollenspielgewand verschafft den Entwicklern den schnellsten Verkauf eines Spiels in der Geschichte des Franchises.

Dabei handelt es sich sogar nur um die Disc-Verkäufe. Die digitalen Versionen sind nicht mit eingerechnet. So hat der Exklusivtitel 35% mehr physische Einheiten verkauft als der 2010 erschienene dritte Teil und Abschluss der griechischen Saga. Bisher führte God of War 3 die studioeigenen Verkaufs-Charts an.

Far Cry 5 musste also recht schnell den ersten Platz für God of War freimachen und das obwohl es nur auf der PS4 verkauft wird. In den nächsten Tagen wird es mit Sicherheit noch einige weitere Erfolgsmeldungen vom Geist von Sparta und seinen Ausflug in den rauen Norden geben.