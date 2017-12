God of War: Gerüchte um Release Termin

Absicht oder Versehen? Möglicherweise hat Sony Interactive Entertainment den Release-Termin von God of War bekanntgegeben, als dieser kurz im PlayStation Store zu sehen war.

Bisher war noch nicht bekannt, wann das Action-Adventure auf den Markt kommen soll, doch kürzlich wurde ein Datum geleakt. In mindestens zwei regionalen PlayStation Stores, darunter Chile und Nordamerika, war kurzzeitig ein Releasetermin zu sehen. Genannt wurde der 22. März 2018, doch so plötzlich, wie es kam, verschwand diese Ankündigung auch wieder. Handelt es sich dabei um einen Fehler Sonys, oder um Absicht?

God of War: Die Gerüchteküche brodelt

Generell veröffentlicht das Unternehmen seine Spiele auf einem Dienstag oder Freitag, doch ungewöhnlicher Weise fällt dieses Datum auf einen Donnerstag. Steckt mehr dahinter? Vermutlich, denn das erste God of War erschien am 22. März 2005. Möglich, dass Sony plant, das Spiel am selben Tag wie den Vorgänger herauszubringen.

Offiziell angekündigt hat der Publisher das Spiel für Anfang 2018. Mit der kommenden PlayStation Experience 2017 und den Game Awards 2017 wird eventuell Licht ins Dunkel gebracht und wir erfahren mehr über den wirklichen Release von God of War. Wir sind weiterhin gespannt, was sich aus dem Ganzen ergibt und wann wir den Titel endlich in den Händen halten können.