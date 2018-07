God of War: Konzeptbilder von entfernten Gegnertyp und Vanaheim

Es wurden einige Konzeptbilder von God of War von zwei Designern von Sony Santa Monica veröffentlicht. Dies gewährt den Fans einen Einblick in die Ideen der Macher. Es wurde bekannt, dass ein paar der ursprünglich geplanten Inhalte es nicht in das Spiel schafften. Game Director Cory Barlog gab bekannt, dass man nicht an eine Schaffung von Zusatzinhalten denkt. Deswegen müssen die Spieler wohl noch auf einen weiteren God of War Titel warten.

Konzeptbilder

Gegnertyp „Drummer“

God of War ist bekannt für eine Fülle an Inhalten. Deshalb muss an einigen Ecken geschnitten und gespart werden. Doch die Fans bekommen nun zu Gesicht, was sie vorher noch nie gesehen haben. Unter den veröffentlichten Konzeptbildern sind beispielsweise größere Abschnitte des Königreichs Vanaheim und ein weiterer Gegnertyp, der stark an die indische Gottheit Shiva erinnert. Der Gegnertyp trägt ein traditionell wirkendes Kleid, welches mit einigen Details verziert ist, wie zum Beispiel Stickereien. Der Klangkörper der Trommel, welche um den Gürtel des Gegners hängt, hat die Form eines organischen Herzens. Deswegen trägt der Gegnertyp den Namen „Drummer“. Character Artist Arda Koyuncu modellierte und texturierte Drummer, doch während des Produktionsprozesses wurde entschieden den Charakter aus dem finalen Spiel zu schneiden. Die Requisite wurde stattdessen für unterschiedliche Zwecke im Spiel verwendet.

Königreich Vanaheim

Auch der Artist Mark Castanon publizierte einige Concept Arts. Das Königreich Vanaheim dürfte den Fans bekannt sein. Vergleichend mit anderen Königreichen des Spiels ist dieses jedoch nicht wirklich spielbar. Vanaheim sieht sehr psychedelisch aus. Leider muss den Fans die Hoffnung genommen werden, dass man das Königreich später betreten darf. Trotzt dessen erlauben die Bilder einen Einblick und regen zum fantasieren an.