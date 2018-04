God of War: Mit diesen 5 Tipps kämpft ihr erfolgreicher

Endlich ist es soweit und wir dürfen in Form von Kriegsgott Kratos im neuen God of War endlich wieder saftige Schellen verteilen. Dabei wurde jedoch nicht nur der Charakter selbst, sondern auch so ziemlich alles um ihn herum generalüberholt. So ist der jetzt nicht mehr ganz so wütende Spartaner in die nordische Mythologie umgezogen, in der er mit seinem Sohn Atreus – welcher ihn auf Schritt und Tritt begleitet – die Asche seiner kürzlich verstorbenen Frau auf den Gipfel des höchsten Berges bringen will.

Ebenso wie beim Setting und dem Charakter selbst ist auch beim Kampfsystem kein Stein auf dem anderen geblieben. Vom waschechten Hack’n’Slay hat God of War eine merkliche Veränderung in Richtung Action-Rollenspiel gemacht. Veteranen der Serie müssen sich von Massenschnetzeleien auf taktischere Kampfweisen umstellen. Da das am Anfang etwas ungewöhnlich sein kann, haben wir für euch einige Tipps zusammengestellt, die euch helfen die teilweise bockschweren Kämpfe zu überleben.

Kämpft mit Bedacht

Die erste große Änderung springt direkt zu Beginn in den Fokus. Ihr kämpft nicht mehr aus einer weitwinkligen Perspektive, sondern seid mit der Kamera direkt über der Schulter von Kratos. Die Kämpfe haben sich damit – auch wenn der Vergleich mittlerweile sehr universell geworden ist – in etwas flottere Keilereien im Souls-Stil entwickelt. Ihr müsst in den richtigen Momenten ausweichen, parieren und eure Fähigkeiten gezielt einsetzen.

Diese Entwicklung macht sich vor allem auch in der Schwierigkeit der Kämpfe bemerkbar. Anders als die Massen an Schießbudenfiguren aus den alten Teilen können euch vor allem die etwas stärkeren Gegner blitzschnell nach Valhalla schicken. Also gilt hier zu beachten, dass ihr richtig ausweicht und anstatt sinnlosem Button-Mashing gezielt zwei oder drei Schläge auf eure Kontrahenten setzt. Denn schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist eure recht begrenzte Energie nach wenigen Treffern leer und ihr beginnt von vorne.

Nutzt Atreus

Anders als in anderen Spielen ist euer stetiger Begleiter im neuen God of War nicht nicht so freizügig zwischen den virtuellen Ohren und kann euch gerade im Kampf exzellent unterstützen. Das solltet ihr unbedingt ausnutzen. Atreus hat seine eigene Anzeige am rechten unteren Bildschirmrand, wo euch angezeigt wird, wie viele Pfeile er verschießen kann. Die Anzeige lädt sich automatisch nach Benutzung auf.

Seine Fähigkeit Pfeile auf Gegner zu verschießen ist auf zwei Weisen sehr nützlich. Zum einen lenkt er damit Feinde von euch ab, falls es mal zu viele werden und zum anderen füllt jeder Treffer mit dem Pfeil die Betäubungsanzeige der Gegner weiter auf. So könnt ihr eure Widersacher bei gefüllter Anzeige packen und ihnen endgültig den Gar aus machen. Das Ganze ist besonders praktisch, weil ihr die Unholde bei gefüllter Betäubungsanzeige unabhängig von ihrem noch vorhandenen Leben sofort auseinandernehmen könnt.

Benutzt Orbs erst wenn ihr sie braucht

Wie schon gesagt, habt ihr nicht gerade viel Leben zur Verfügung, welches euch auch noch recht schnell genommen werden kann. Also ist ein gutes Management eurer Lebensleiste unabdingbar. In Kampfarealen werdet ihr auf dem Boden grün leuchtende Steine vorfinden, mit denen ihr euch heilen könnt. Diese solltet ihr auf jeden Fall liegen lassen und im Kampf ansteuern, wenn es mal eng wird mit der Energie. Zerschlagt auch immer Gefäße in einem Kampf, da sich oft Lebenssteine darin verstecken.

Des Weiteren werdet ihr rot leuchtende Orbs zu sehen bekommen. Sie sind etwas seltener als ihre grünen Pendants, aber mindestens genauso wichtig. Mit den roten Steinen füllt ihr eure Wutanzeige, die sich unterhalb der Lebensanzeige befindet, wieder auf. Bei gefüllter Anzeige könnt ihr den inneren Spartaner von Kratos entfesseln, wodurch ihr wutentbrannt mit blößen Fäusten alles zu Brei kloppt, dass euch in den Weg kommt. Ein nicht zu verachtender Vorteil.

Achtet auf die Gefahrenanzeige

Anders als in den Vorgängern kann es im neuen Teil von God of War ziemlich schnell fies werden, wenn euch mehr als nur ein paar Gegner entgegengestellt werden. Gerade wenn sich schwerer gepanzerte Widersacher darunter tummeln. Weicht ihr hier nicht richtig aus oder pariert die Angriffe, wird es euch flott mal auseinander nehmen. Um die bevorstehenden Angriffe besser vorausahnen zu können und so richtig auf sie zu reagieren, gibt euch das Spiel nützliche Werkzeuge an die Hand, die ihr nutzen solltet.

Mit der Gefahrenanzeige seht ihr, ob sich ein Gegner hinter euch befindet und ob er gerade zum Angriff ansetzt. Ihr solltet sie also ständig im Blick behalten. Zeigt ein goldener Pfeil an Kratos in die Richtung hinter euch bedeutet das, dass sich gerade ein Gegner sehr nah hinter euch befindet. Färbt sich die Anzeige rot solltet ihr tunlichst ausweichen, da er dann kurz davor ist euch zu treffen. Auch auf die Rufe von Atreus solltet ihr achten. Werdet ihr von hinten oder aus einer anderen Richtung angegriffen, ruft er euch zu und auch dann ist es höchste Zeit auszuweichen.

Setzt die Fähigkeiten weise ein

Mit der grundlegenden Veränderung des Gameplays hat sich auch ein recht ausführlicher Fähigkeitenbaum in das Spiel integriert. So könnt ihr allerhand Fähigkeiten nutzen, um die miesepetrigen Kreaturen des Nordens auszumerzen. Auf die einzelnen Fähigkeiten werden wir hier nicht im einzelnen eingehen. Ein paar generelle Tipps wollen wir euch für ihren Gebrauch dennoch an die Hand geben.

Zuerst sei gesagt, dass die Fähigkeiten mit Bedacht eingesetzt werden sollten. Einige von ihnen müssen ein wenig aufladen, bevor der Angriff startet. Also solltet ihr darauf achten, dass nicht gerade ein Feind in eurem Rücken zum Angriff ansetzt und so eure kurze Bewegungsunfähigkeit für einen fatale Attacke ausnutzt. Außerdem solltet ihr die Fähigkeiten so oft wie möglich einsetzen, da sie euch entscheidende Vorteile im Kampf bringen. Unter anderem können sie euch auch mal kurz ein bisschen Luft in einem nervenaufreibendem Gefecht bieten. Auch das Werfen der Axt sollte nicht unterschätzt werden. Es bietet euch die perfekte Möglichkeit, um Fernkämpfer und schwere Gegner auch von weiter weg zu beharken.