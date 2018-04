God of War: Nach 10/10 Reviews wünscht sich Cory Barlog ein eigenes Projekt

The Banner Saga 3: Release-Termin enthüllt

Mit The Banner Saga 3 geht das 'Taktik-Rollenspiel in die nächste Runde und nun steht auch der offizielle Termin fest. Außerdem kündigten die Entwickler im gleichen Atemzug eine Sammlung aller drei Spiele an. The Banner Saga 3: Kommt im Juli 2018 für PC und Konsolen Gestern Abend verkündete Entwickler Versus Evil den offiziellen Release-Termin des dritten Ablegers ihres Taktik-Rollenspiels. Außerdem machten sie die Vorbestellerboni und die verschiedenen Versionen bekannt. Am 24. Juli