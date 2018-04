God of War: Neue Patch erlaubt das Verändern der Schriftgröße

Das Action-Adventure ist ein riesiges Spiel, welches viel Zeit und Aufwand benötigt. Dies gilt nicht nur fürs Zocken, sondern ach fürs Programmieren. Häufig haben Spiele solchen Ausmaßes nach dem Release eine Reihe von Bugs, welche erst durch Patches gefixt werden. God of War hingegen, ist beinahe perfekt auf den Markt gekommen. Doch einige kleine Änderungen werden noch nachgebessert.

God of War: Die maximale Wahrnehmung

Eigentlich hatte niemand einen Grund sich über God of War zu beschweren. Es ist in allen Bereichen zufriedenstellend. Jedoch haben einige Gamer ein Problem mit der allgemeinen Darstellung des Spiels. So wurde das Spiel bei manchen Käufern in einer falschen Auflösung dargestellt, was dann in schwarzen Balken am Bildschirmrand resultierte. Dieses Problem wurde durch Version 1.11 gelöst.

1.12 hingegen, soll jetzt ermöglichen auch die Schriftgröße anzupassen. Viele Spieler hatten sich nämlich über die winzigen Texte beschwert. Natürlich lässt die kleine Darstellung mehr Raum für die Optik des Spiels, jedoch konnten Gamer mit kleineren Bildschirmen kaum entziffern worüber das Spiel einen informieren will. Jetzt kann man diese wichtigen Infos nach eigenen Wünschen gestalten.