God of War: Über 3 Millionen Kopien in 3 Tagen verkauft

Ein Mann, ein Sohn, eine riesige Zauberaxt. Diese Rechnung scheint aufzugehen, denn das Action Adventure aus dem Hause Sony entwickelt sich zum finanziellen Volltreffer. Mit über 3,1 Millionen verkauften Einheiten in drei Tagen ist der GoW der meistverkaufte PS4 Exklusiv Titel aller Zeiten.

Ein storylastiges Singleplayer Game ohne Mikrotransaktionen und Online Competitions. Wenn man die momentane Spielelandschaft betrachtet, ist es ein Wunder, dass dieses Konzept überhaupt durchgewunken wurde. Wer keine ausbeuterische Massenunterhaltung bietet, hat meistens keine Chance auf dem offenen Markt. Doch wenn man den Erfolg von God of War betrachtet sieht man, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat.

God of War sold over 3.1 million units in its first three days, making it the fastest-selling PS4 exclusive ever: https://t.co/Rp5gzbR9Ep Congratulations, @SonySantaMonica! pic.twitter.com/7EFPHaqTi8

— PlayStation (@PlayStation) May 3, 2018