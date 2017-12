God of War: Video mit Infos zu Atreus erschienen

Ein weiteres Video zu God of War wurde an diesem Wochenende veröffentlicht. Dieses unterscheidet sich jedoch zu den zuvor veröffentlichten Trailern, da hier lediglich auf die Hintergrundgeschichte von Kratos Sohn eingegangen wird.

Längst vorüber, und dennoch erscheinen nach und nach noch weitere Videos mit dem PlayStation Experience-Label im Titel. So auch das aktuelle Video zu God of War, welches den Titel „A Call From the Wilds“ trägt und sich um Atreus und seine Geschichte dreht.

God of War – Atreus ist nicht hilflos

Wer Gameplay erwartet, wird leider enttäuscht. In diesem Video begleitet euch ein Erzähler durch eine Art Bildergalerie mit Illustrationen von Atreus. Dazu erzählt dieser euch in knapp zehn Minuten etwas über den Jungen und bringt euch einen Teil seiner Geschichte näher. Die Entwickler merkten bereits an, dass Kratos Sprössling kein einfacher Begleiter ist, den man an die Hand nehmen und führen muss. Er ist durchaus selbstständig und weiß sich zu verteidigen.

Bekannt ist bisher, dass die Spielzeit von God of War zwischen 25 und 35 Stunden angesiedelt ist. Das hängt allerdings auch davon ab, wie ihr selber spielt. Erscheinen wird das Action-Adventure Anfang 2018 ausschließlich für die PlayStation 4. Wann genau, bleibt abzuwarten.

Seht euch hier das Video zu Atreus an.