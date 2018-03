Google und Ubisoft: Open-Source-Spieleservertechnologie Agones angekündigt

Spielentwickler sollen in Zukunft Zugriff auf ein neues Tool haben, das es erleichtert, dedizierte Multiplayer-Spieleserver zu verwalten. Dadurch sollen Kosten- und Aufwandshürden passé sein.

Einfacheres Hosting und automatische Skalierung für Spieleserver

Der Suchgigant Google hat sich mit dem Spieleentwickler Ubisoft, der für Titel wie Assasin’s Creed und Far Cry bekannt ist, zusammengetan und probiert sich an einem neuen Projekt mit dem Namen Agones. Die Bezeichnung ist von dem griechischen Wort Agon abgeleitet, was so viel wie Kampf oder Wettstreit bedeutet. Die Zusammenarbeit bewirkt, dass Google das Know-How aus dem Cloud-Architekturen-Bereich und Ubisoft die Erfahrung als AAA-Multiplayer-Spieleentwickler miteinbringen können. Dadurch schafft man ein System für Spieleentwicklung, das Programmierern ihre Arbeit an Online-Videospielen erleichtert.

Bislang nutzte die Spieleindustrie nichtstandardisierte Lösungen, die zu Kapazitätsengpässen führten, weil so viel Investition in Geld und Zeit investiert werden musste. Zudem waren Konzeption und Implementation eigener Plattformen für das Management der dedizierten Server nötig. Mit dem neuen Open-Source-Projekt können Entwickler ihre Kapazitäten nun dort einsetzen, wo Bedarf ist. Das bedeutet genauer: Zu Stoßzeiten wie 20 Uhr, wo deutlich mehr Spieler als am frühen Morgen spielen, ist es nötig, entsprechende Server-Kapazitäten zum Hochfahren und Abschalten der Server zur Verfügung zu stellen. Agones gilt damit als Lösung für skalierende Serverstrukturen, die speziell für Online-Multiplayer-Spiele gedacht ist.

Die Technologie, die sich dahinter versteckt nennt sich Kubernetes, ein ebenfalls von Google entwickeltes Open-Source-System. Es dient der Automatisierung der Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von Container-Anwendungen. Mittlerweile hat Google das System an die Linux Foundation übergeben.

Alte Online-Multiplayer-Spiele leben länger

Nicht nur die Entwickler sondern auch Spieler haben daran einen Vorteil. Bisher war es nötig, die Server alter Multiplayer-Spiele nach einigen Jahren vom Netz zu nehmen, weil der Aufwand für die wenigen Spieler zu hoch ist. Setzt man jetzt Agones ein, skaliert die Plattform die Kapazitäten entsprechend und stellt dem Server des alten Multiplayer-Spiels den entsprechenden Bedarf an Rechenkapazität zur Verfügung, sodass der Service automatisch für die Spieler vorhanden ist. Nun liegt es bei den Entwicklern und ob sie die Plattform Agones unterstützen und somit ihre alten Spiele für ihre Fans länger online lassen.

Für die Spieleentwickler wird es im Gegenzug entspannter sein, sich auf große Anstürme vorzubereiten. Auch wenn sie die Spieleanstürme unterschätzt haben sollten, wird es weniger zu Serverausfällen oder –problemen kommen.

Ganz so neu ist die Idee von dem Projekt Agones nicht, denn Amazon arbeitet schon länger mit Gamelift an dem gleichen Prinzip. Der Unterschied zu Googles Projekt ist, dass die Entwickler mit Gamelift an Amazons Server gebunden sind und Googles Agones ist Open Source. Letztere soll verschiedene Betriebssysteme unterstützen, sodass sich ein Spielehersteller eine eigene Server-Farm (Private Cloud) nach Belieben errichten kann, die von allen eigenen Spielen zusammen nutzbar ist. Vorab ist Agones als Alphaversion zum Testen verfügbar und außer Ubisoft noch keine weiteren Unterstützer bekannt.