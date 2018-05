Gran Turismo Sport: Auftakt zur World Tour beim 24h-Rennen am Nürburgring

Am kommenden Wochenende wird die „Grüne Hölle“ zum 46. Mal Austragungsort einer Motorsport-Veranstaltung der Extraklasse. Während vom 10. bis 13. Mai rund 200 Autos verschiedenster Rennklassen über die längste Rennstrecke der Welt heizen und im ADAC Zurich 24h-Rennen um den begehrten Titel fahren, findet abseits der Strecke ein Event statt, das sowohl Rennsport-Fans als auch Gamer interessieren dürfte. Sony und Polyphony Digital feiern über das Wochenende rund um Christi Himmelfahrt den Auftakt der Gran Turismo World Tour.

Gran Turismo World Tour: Startet am Wochenende

Mit dem großen Turnier am Nürburgring startet Gran Turismo Sport gleich mit drei Turnieren voll durch. Zum einen bildet die „Gran Turismo World Tour 2018 Nürburgring“ den Auftakt für das erste Event der offiziellen FIA-Gran-Turismo-Meisterschaften, einem Wettbewerb, in dem die Spieler mit den meisten verdienten DR-Punkten um den Titel „Bester europäischer Gran Turismo Spieler“ kämpfen. Mit dabei sind auch 7 deutsche Vertreter, unter anderem SK_Patohm. Als Teil des Nations Cup und der Manufacturer Series treten 30 Vollblutgamer an und lassen es auch auf der digitalen Rennstrecke so richtig krachen.

Wer am kommenden Wochenende beim Nürburgring vorbeischauen möchte, kann vom 10. bis 12. Mai zusätzlich an einem Schaurennen teilnehmen, das in drei Klassen veranstaltet wird. Auf dem ring°boulevard neben der Strecke hat Gran Turismo einen eigenen Stand spendiert bekommen, wo ihr euch in eurer Altersklasse anmelden könnt:

Juniorklasse (Teilnehmer bis 15 Jahre)

Erwachsenenklasse (Teilnehmer von 16-35 Jahre)

Seniorklasse (Teilnehmer ab 36 Jahre)

Am Stand habt ihr die Möglichkeit, per Windhundprinzip teilzunehmen und euch einen Platz unter den besten Fahrern zu sichern. Das Finale findet am Abend des 12. Mai statt. Mit etwas Glück erwischt ihr auch den Schöpfer von Gran Turismo Kazunori Yamauchi, der angekündigt hat, dem Event einen Besuch abzustatten.