Gris: Launch-Trailer zu sexy für Facebook

Gris ist der größte Indie-Hit der Spieleszene 2018. Jetzt wurde der Launch Trailer auf Facebook wegen Anzüglichkeit gesperrt.

Gris war wohl der krönende Abschluss der Indie-Spielszene im Jahr 2018. Mit seinem malerischen Stil eroberte das Spiel die Community im Sturm. Doch selbst die größte Beliebtheit schützt nicht vor den „scharfen“ Augen des Zensier-Teams.

Laut der Social-Media-Plattform gilt der Launch Trailer als „sexuell anzüglich.“ Damit nimmt sich Facebook das Recht, diesen Inhalt von der Seite zu entfernen.

Facebook rejected a GRIS launch trailer ad for this ‘sexually suggestive’ scene so this year is going great so far. pic.twitter.com/frVaYOXIHe

— Devolver Digital (@devolverdigital) 7. Januar 2019