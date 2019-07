Jetzt ist es endlich soweit! Am 23. Juli eröffnet das Diamond Casino & Resort nach langen Renovierungsarbeiten, an der Ecke des Vinewood Park Drive mitten in Los Santos.

Von Blackjack bis Roulette

Bisher konnten wir an der Ecke Vinewood Park Drive & Mirror Park Boulevard nur ein abgesperrtes Ressort Gebäude sehen. Doch schon seit langem warten Fans darauf, dass die dortigen Renovierungen abgeschlossen werden und das erste Casino in GTA Online seine Pforten öffnet. Jetzt hat uns Rockstar endlich den ersten Trailer präsentiert. Demnach steht das Casino „kurz vor der Fertigstellung und verändert die Skyline von Los Santos für immer“.

Im Diamond Casino & Resort erwartet euch eine große Auswahl an Glücksspielen und jede Menge Belohnungen. Über mehrere Etagen hinweg findet ihr Three Card Poker, Blackjack, Roulette und sogar Slot Machines. Wer lieber Wetten möchte, kann auch diesem Verlangen in der Lounge nachgehen und auf Pferderennen wetten. Hier findet ihr übrigens auch das bereits angeteaste Glücksrad. An Preisen erwarten euch Kleidung und Geld aber auch jede Woche ein neues High-End-Fahrzeug. In der Eröffnungswoche könnt ihr den Truffade Thrax-Supersportwagen als Hauptgewinn abräumen.

Zu guter Letzt sei noch das Master Penthouse zu erwähnen, mit dem ihr auch Mitglied der Diamond-Familie werdet und neue kooperative Missionen freischaltet. Neben der atemberaubenden Aussicht findet ihr hier auch einen Infinity-Pool. Als Eigentümer dieser Luxus-Unterkunft werdet ihr Vip-Mitglied. Das bedeutet, ihr erhaltet Zugriff auf VIP-Lounges und High-Limit-Tische in denen ihr die höchsten Gewinne oder Verluste einstreichen könnt. Außerdem bekommt ihr auch Zugang zu einigen speziellen Dienstleistungen wie einem Limousinenservice oder Privatflugzeugen und vielem mehr. Wenn ihr detailliertere Informationen zum neuen DLC wollt, schaut einfach auf der offiziellen Seite des Diamond Casino & Resort vorbei.

