GTA 5 Online: Neuer Modus Buzzer Beater hÃ¤lt einige Geschenke bereit

Rockstar Games läutet die Weihnachtszeit in Los Santos ein. Die Entwickler beschenken auch mit dem Modus „Buzzer Beater“, einem tempogeladenen Rennen gegen die Zeit in der „Arena War“. Zusätzlich könnt ihr in allen Modi aus „Arena War“ doppelte GTA-Doller und RP abgreifen. Ein Grund mehr sich vor die Konsole zu schmeißen.

Geschenke, Neue Inhalte, Geschenke

Zusätzlich integriert Rockstar Gamers mit dem Pegassi Toros ein neues Fahrzeug in GTA5 Online. Die Karre macht optisch in jedem Fall einiges her. Eine elegante Kreuzung aus Hypercar und SUV. Wenn ihr euch bis zum 24. Dezember einloggt, erhaltet ihr das Pegassi- und Vapid-T-Shirt gratis. Zusätzlich gibt’s einen festlichen Pullover für euren virtuellen Kleiderschrank und Los Santos wird festlich dekoriert und sogar eingeschneit.

Satte Rabatte

Als wäre das nicht schon genug, um sich wieder auf GTA 5 zustürzen gibt es noch einige Rabate auf verschiedene Objekte: