GTA 6: Release 2019? Verwirrende Ingame-Nachricht bei GTA 5 Online

Eine Menge GTA 5 Online Spieler wurden in den letzten Tagen von der Nachricht „GTA 6 erscheint 2019“ überrascht. Anscheinend soll die Mitteilung als Textkasten erschienen sein und direkt von Rockstar Games stammen. Verwunderung macht sich breit. Doch kann man dieser Nachricht Glauben schenken? Was hat es genau damit auf sich?

GTA 6 bereits 2019?

Steckt Rockstar Games dahinter?

Die Spieler sind am Rätseln. Im GTA 5 Online Game erschien eine Mitteilung in Form eines Textkastens, in der angekündigt wurde, dass GTA 6 2019 erscheinen soll. Es wurde suggeriert, dass die Nachricht direkt von Rockstar Games kommt. Doch auf der Website des Entwicklerstudios ließen sich keine weiteren Informationen oder Ankündigungen entnehmen. Aufgrund dessen kann ausgeschlossen werden, dass die Mitteilung tatsächlich von Rockstar Games stammt. Auf Reddit wird spekuliert und sich die Frage gestellt, was es dann mit dieser Nachricht auf sich hat.

Des Weiteren erschien die Nachricht wohl nur in GTA 5 Online auf PC, PS3 und Xbox 360. Da ist bekannt, dass es dort eine Menge Mods gibt, was für die PS4 und der Xbox One nicht zutrifft. Daraus lässt sich schließen, dass sich jemand einen Spaß erlaubte und die Spieler per Mod trollte.

GTA 6 Release frühestens 2021

Screenshots der Nachricht findet man sowohl auf Reddit, als auch im Forum der Webseite von Rockstar Games. Jedoch liegt bisher noch keine Stellungnahme der Entwickler vor. Rockstar Games arbeitet momentan an dem Open-World-Western „Red Dead Redemption 2“, weshalb es sehr unwahrscheinlich und utopisch ist, dass die Entwickler nebenbei noch Zeit finden GTA 6 zu releasen. Analysten rechnen mit einem frühesten Release im Jahr 2021. Das Actionspiel, das sich seit 2013 knapp 100 Millionen Mal verkaufte, schürt die Vorfreude der Fans nicht ohne Grund. Dennoch müssen sich die Spieler noch etwas gedulden.