GTA V: Update bringt neuen Radiosender ins Spiel

The Alliance Alive: Erscheinungstermin für neues 3DS RPG bekannt

Alle 3DS-Spieler können sich freuen: Für die Handheld-Konsole erscheint ein neues RPG! The Alliance Alive wurde von Atlus mit einem offiziellen Releasetermin versehen. Dieser siedelt sich im nächsten Jahr an. Der Publisher Atlus, der unter anderem auch für die "Persona"-Reihe verantwortlich ist, gab gestern Abend Neues zum RPG The Alliance Alive bekannt. Demnach wird das Spiel für den Nintendo 3DS im nächsten Jahr, am 27. März 2018, erscheinen. Verfügbar ist das Ganze dann in eine