H1Z1: Gameplay-Material zur PS4-Version veröffentlicht

Der Battle Royale Shooter “H1Z1“ erscheint Ende Mai auch für die Playstation 4. Was schon länger auf dem Computer spielbar ist, kann demnächst also auch auf der Konsole gezockt werden. Um euch schon mal einen kleinen Eindruck zu vermitteln, haben wir frisches Gameplay-Material aus einer Preview-Version für euch.

H1Z1: PS4-Gameplay

Wenn es um das Battle Royale-Genre geht, dominieren Fortnite und Playerunkwon’s Battlegrounds ganz klar den Markt. Heute geht es jedoch um einen Battle Royale-Shooter, welcher sogar vor den beiden Erfolgstiteln spielbar war. Und zwar handelt es sich dabei um H1Z1, dessen Early-Access-Version schon seit Januar 2015 auf dem PC zu spielen ist. Im Februar diesen Jahres verließ das Spiel die Early-Access-Version. Nun soll das Ganze auch auf die Konsole kommen. Am 22. Mai erscheint der Free-to-Play-Titel für die PlayStation 4.

Was euch in der PS4-Version erwartet verrät ein gerade erst veröffentlichtes Gameplay-Video, welches auf einem Preview-Event basiert. Zu Gesicht bekommt ihr nach dem Start des Videos eine spezielle Preview-Version, die mit einer geringeren Spielerzahl bestückt wurde. Zudem ist bereits zu Beginn des Matches das Spielgebiet eingeschränkt. Auch sind nur spezielle Waffen und Ausrüstungsgegenstände verfügbar. Mit diesen Einschränkungen müsst ihr in der finalen Version von H1Z1 auf der PlayStation 4 nicht leben. Diese unterstützt bis zu 140 Spieler.