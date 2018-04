Halo: Der sechste Ableger kommt auch fÃ¼r den PC

Nachdem Halo 5 noch exklusiv für die Xbox erschienen ist, soll der nächste Teil der Serie nun auch für den PC erscheinen. Das bekräftige 343 Industries nun erneut.

Noch ist kein sechster Teil von Microsofts altehrwürdiger Shooter-Reihe angekündigt worden. Mit Bestimmtheit kann aber schon davon ausgegangen werden, dass der nächste Ableger der Serie für den PC erscheinen wird. Ob das per Xbox Play Anywhere erfolgen wird, ist bis dato noch unklar. 343 Industries bekräftige in einem Blogpost über unlizensierte Mods die Veröffentlichung der nächsten klassischen Halo-Erfahrung für Windows 10.

Ein weiteres klares Indiz für den Release auf dem PC, ist ein Tweet von Xbox-Chef Phil Spencer. In seinem Post hebt er die die Portierung auf den PC besonders hervor. Außerdem schreibt er, dass er sich sehr auf die Zusammenarbeit mit der Community in Bezug auf Mods freut.

This point is important „As we look ahead, we’re very excited about the prospects of an official classic Halo experience making its way to PC and we hope to be able to partner with the ElDewrito team and broader mod and content creation community“ https://t.co/KVJbH5PfJI

— Phil Spencer (@XboxP3) 25. April 2018