Halo Infinite: Entwickler reden Ã¼ber Split-Screen und weitere Features

Nürburgring: Gran Turismo Championships mit Live-Event beim 24h-Rennen

Nürburgring - Das ADAC Total 24h-Rennen am Nürburgring wird in diesem Jahr vom 20. bis zum 23. Juni von einem aufwendigen Rahmenprogramm rund um Gran Turismo Sport (GT Sport) begleitet. Als einer der Hauptsponsoren des 24h-Rennens führen Spieleentwickler Polyphony Digital und Sony PlayStation die FIA-Certified Gran Turismo Championships (kurz: FIA GT Championships) am Nürburgring in die zweite Etappe. Insgesamt kämpfen am Nürburgring 55 der besten GT Sport-Fahrer aus 18 Ländern von