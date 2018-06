Halo Infinite: Im Rahmen des Xbox Briefing auf der E3 2018 vorgestellt – läuft auf der Slipspace Engine

Die diesjährige Pressekonferenz von Microsoft auf der E3 umfasste rund 50 Titel, von denen satte 18 exklusiv für die Xbox One oder den PC erscheinen. Einer dieser Blockbuster ist Halo Infinite, mit dem der Großkonzern sein pompöses Xbox Briefing startete. Mehr als eine Demo, welche die neue Slipspace Engine in den Vordergrund rückt, gab es am gestrigen Abend leider nicht zu sehen.

Halo Infinite: Was erwartet uns?

Der Master Chief kehrt zurück und leitet ein neues Kapitel des legendären Franchise ein. Im rund 2-minütigen Trailer sehen wir die Kultfigur mit dem ikonischen Helm in der Hand wie sie eine Gruppe vermeintlicher ODSTs bei der Landung auf einem fremden Planeten beobachtet. Wie wir es von Halo gewohnt sind, scheint die Welt auf den ersten Blick vielschichtig und vereint unterschiedliche Klimazonen, die in der neuen Engine einiges her machen. Nähere Details zum Motor von Halo Infinite bleibt Microsoft uns jedoch noch schuldig.

Wie wir von der knackigen Tech-Demo letztlich zum Gameplay kommen, bleibt vorerst abzuwarten, denn das verantwortliche Studio 343 Industries beließ es zunächst beim imposanten Ankündigungstrailer. Auch die Frage, welche Art Spiel Halo Infinite sein soll, ist bis dato ungeklärt. Die recht offenen Areale im Trailer könnten jedoch darauf hindeuten, dass uns ein Open World-Halo ins Haus steht.