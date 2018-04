Harry Potter: Hogwarts Mystery erscheint im April mit Originalstimmen

Endlich ist es soweit! Das Entwicklerstudio Jam City hat ein neues Mobile Game basierend auf der Welt der Zauberer ans Licht gebracht. Nun ist auch der offizielle Release-Termin bekannt. Zudem wurde eine Synchronisierung mit den Originalstimmen aus den Buchverfilmungen in der englischen Fassung bestätigt.

Für welches Haus entscheidet ihr euch?

Harry Potter: Hogwarts Mystery ist für den 25. April 2018 angekündigt. Zudem verkündete der Entwickler Jam City auf Twitter, dass viele Schauspieler der Filmreihe ihre Stimme der Vertonung der Charaktere im Spiel schenken. So erlebt ihr die spannenden Abenteuer um Hogwarts auf Android- und iOS-Geräten mit den Originalsprechern aus der englischen Version. Mit dabei sind Dame Maggie Smith (Professor McGonagall), Michael Gambon (Professor Dumbledore), Warwick Davis (Professor Flitwick), Sally Mortemore (Madam Irma Pince), Gemma Jones (Madam Pomfrey) und Zoe Wanamaker (Madam Hooch).

„Unser Ziel mit Harry Potter: Hogwarts Mystery ist es, den Spielern das erste Mal das Gefühl zu vermitteln, dass sie Hogwarts besuchen“, erklärt Chris DeWolfe, Mitbegründer und CEO von Jam City. „Durch die Einbeziehung dieser ikonischen und unglaublich talentierten Schauspieler sind wir dem einen Schritt näher gekommen, um Fans wirklich ihre eigene Hogwarts-Erfahrung zu ermöglichen.“

Hogwarts Mystery setzt in den 1980ern an. Also kurz nachdem Voldemort auf sonderbare Art und Weise verschwunden ist und bevor Harry Potter die Schule für Hexerei und Zauberei besucht. Es ist also ziemlich unwahrscheinlich Potter und seine Freunde sowie später hinzukommende Professoren im Spiel anzutreffen.

Entdeckt die Zauberwelt wie einst Harry, Ron und Hermine

Die Idee dahinter ist ein Rollenspiel, in dem ihr euren eigenen Charakter erstellt. Dieser durchlebt einzigartige Hogwarts-Erlebnisse, ohne dass wir den Ereignissen der Bücher und Filme zu nah zu kommen. Wählt eines der vier Häuser, erlernt im Unterricht Magie und kreiert so eure eigene magische Story.

Mithilfe eurer Fähigkeiten nutzt ihr Zauber und Tränke, schaltet neue Charaktere, Zauber, Tränke und Orte frei und löst das mysteriöse Rätsel um Hogwarts und seine verwunschenen Verliese. Um das Spiel komplexer zu machen, baut ihr Beziehungen mit den anderen Schülern auf, schließt Freundschaften und bekämpft eure Rivalen in Zauberduellen. Alle eure Entscheidungen, die ihr während eurer Schulzeit trefft, haben somit einen Einfluss auf die Entwicklung des Handlungsstrangs eures Charakters.

Besorgt euch also rechtzeitig Zauberstab und Umhang in der Winkelgasse und frischt euer Zauberspruch-Vokabular auf. Begebt euch anschließend zum Gleis neundreiviertel, wo euch Google Play das Spiel nach der Veröffentlichung als Download zur Verfügung stellt. Ist alles auf der Checkliste abgehakt, seid ihr bestens auf die Abenteuer in Hogwarts vorbereitet.