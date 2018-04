Harry Potter: Hogwarts Mystery iOS- und Android-App veröffentlicht

Harry Potter: Niantec arbeitet an „Harry Potter GO“

Zauberhafte Neuigkeiten Fast wie der Anfang des ersten Harry Potter Buchs wird es aktuell in unserer Welt, derer der Muggel zugehen. Jubel, Freude, alle liegen sich in den Armen, denn Niantec hat nun einen riesigen Wunsch aller Fans der Roman Reihe und der Filme erfüllt. Denn nun wurde bestätigt, dass die Pokemon GO-Entwickler an einem AR-Spiel (Alternative Reality) arbeiten, welches Harry Potter thematisiert. Das Spiel wird parallelen zu Pokemon GO aufweisen. So wandert man durch die St