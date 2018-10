Harry Potter – Hogwarts Mystery: Kostenlose Energie im Guide

Ihr seid mitten in einer Quest von Harry Potter: Hogwarts Mystery und auf einmal ist, wie schon so oft die Energie leer. Eigentlich fehlen euch nur ein paar Punkte, um die Stunde in Zaubertränke oder Verwandlung abzuschließen und ihr müsst auch eigentlich später los und könnt nicht die ganze Zeit am Handy hängen und wollt euch auch nicht Werbe-Videos ansehen? Wir zeigen euch, wie ihr schnell kostenlose Energie gewinnt!

In Harry Potter Hogwarts Mystery sind einige geheime Energiebunker versteckt, die ihr nur durch Anklicken enttarnen könnt. Allerdings muss Platz in eurem Energiespeicher sein, andernfalls verfallen die Energieeinheiten einfach. Wir haben für euch aufgelistet, wo sich die geheimen Energiequellen verstecken und in was ihr investieren müsst, um langfristig schneller an Energie zu kommen. Es gibt vier verschiedene Wege:

Die Verstecke

Der Inhalt der Verstecke wird circa alle 6 bis 8 Stunden wieder aufgefüllt. Beginnen wir mit den Osttürmen der wunderschönen Zauberschule, hier findet ihr gleich Zwei Verstecke.

Weiter gehts in die Westtürme des Schlosses, wo ein fruchtiges Geheimnis neben dem Vertrauensschülerbad auf euch wartet.

Und weiter geht die wilde Schlossführung in das Untere Stockwerk-West. Hier sind gleich zwei Verstecke, die direkt nebeneinanderliegen!

Viele Treppen runter und ab in den Kerker! Die Häuser Hufflepuff und Slytherin haben dort ihre Gemeinschaftsräume, aber auch Zaubertränken findet hier statt und der Duellierklub.

Ganz schön dunkel hier, deswegen ab aufs Schlossgelände.

Jetzt aber schnell in das untere Stockwerk-Ost.

Hogwarts ist soweit abgegrast, mal sehen, was es in Hogsmeade gibt!

Gute Freunde kann niemand trennen!

Es gibt natürlich noch einen anderen Weg, wie ihr euch ganz schnell viel Energie sichern könnt. Geht mit euren Freunden Koboldstein spielen, ein Butterbier trinken oder in die große Halle, um zu essen. Dort müsst ihr einige Fragen beantwortet. Die Punkte, die ihr sammelt, gehen auf das Freundekonto der Person, die ihr ausgewählt habt. Steigt euer Freund ein Level auf blühen euch fette Belohnungen. Neben Diamanten gibt es auch Energie und selten Kleidungsstücke.

Eule, Kröte und Co.

Ein sicherer Energielieferant sind in jedem Fall Haustiere. Ihr könnt einen der treue Begleiter festlegen, der immer an eurer Seite ist. Aber keine Angst, selbstverständlich warten die anderen gekauften Haustiere im Schlafsaal auf euch und liefern euch regelmäßig Energieeinheiten.

Diamanten für Energie?

Ihr könnt natürlich, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gibt, Energie für Diamanten kaufen. Harry Potter: Hogwarts Mystery hat natürlich auch einen Möglichkeit eingebaut kostenlos Diamanten zu erhalten.