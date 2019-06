Mit Harry Potter Wizards Unite werdet ihr herzlich Willkommen geheißen im Potterverse! Der Pokémon Go Nachfolger richtet sich an all jene, die lieber den Zauberstab schwingen und Zaubertränke brauen als Kreaturen in einen Ball gefangen zu nehmen oder von beidem einfach nicht genug bekommen. Seit dem 22. Juni könnt ihr das neue große Augmented Reality Spiel aus dem Hause Niantic anspielen und der Muggelwelt entfliehen. Wie ihr das Spiel downloaded, es schneller macht, Berufe wechselt, Tränke mischt und und und.. erfahrt ihr bei uns. Wir aktualisieren diesen Guide tagtäglich, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid also schaut immer mal wieder vorbei.

[Systemanforderungen für iPhones und Android-Smartphones]

[Wie und wo Harry Potter Wizards Unite herunterladen?]

[Harry Potter Wizards Unite als APK downloaden?]

[Wie Harry Potter Wizards Unite schneller lädt]

[Tipps und Tricks für Anfänger]

[Harry Potter Wizards Unite: Individualize it!]

[Welchen Beruf soll ich wählen?]

[Welchen Zauberstab soll ich nehmen?]

[Tränke: Alle Meister-Anmerkungen]



Systemanforderungen für iPhones und Android-Smartphones

Bei einem so umfangreichen und großen Spiel wie Harry Potter Wizards Unite sind die Systemanforderungen entsprechend hoch. Aber wir können euch beruhigen, die Entwickler haben unterschiedliche Versionen erstellt, wobei die optimierte verständlicherweise empfohlen wird.

Damit ihr HPWU installieren könnt, braucht ihr mindestens Android 5.0 (API 21, Lollipop). Das Game wurde für Android 8.1 (API 27, Oreo) und höhere Versionen optimiert. Für diejenigen unter euch, die ein iPhone ihr Eigen nennen: Ihr benötigt mindestens iOS 10.

Dit ham wa. Wie viel Speicherplatz müsst ihr denn nun freischaufeln, um HPWU zu zocken? Tja, das ist so eine Sache. Laut offiziellen Angaben benötigt ihr 61 MB (Android; iOS: 176 MB). Nicht angemerkt wird, dass dieser erste Download noch nicht das volle Paket beinhaltet. Insgesamt belegt Harry Potter Wizards Unite auf dem Android-Smartphone aber stolze 712 MB. Auf dem iPhone scheint der angegebene Wert von 176 MB zwar zu stimmen, nimmt man aber Dokumente und Daten dazu, summiert sich der belegte Speicherplatz auf über 500 MB. Wenn wir kommende Events und Updates berücksichtigen, kann das Game noch einiges mehr an Kapazität für sich beanspruchen. Obendrein habt ihr die Datenvolumen sparende Möglichkeit, die benötigten Spieldaten offline zu downloaden, doch dann solltet ihr darauf achten, sage und schreibe 3,3 GB freizuhalten!

Wie und wo Harry Potter Wizards Unite herunterladen?

Vorweg: Harry Potter Wizards Unite ist ein kostenloses Spiel. Wie in beinahe jedem anderen Spiel werden natürlich In-App-Kaufoptionen angeboten. Ob das AR-Game auch ohne Geldausgeberei spielbar ist, klären wir an späterer Stelle. Zuallererst klären wir, wo ihr euch die magische Umgebung auf’s Handy holen könnt:

Harry Potter Wizards Unite als APK downloaden?

Aus unterschiedlichen Gründen könnte ein APK-Download nützlich sein. Nämlich dann, wenn ihr beispielsweise den jeweiligen Store nicht öffnen, die Installation nicht starten könnt oder euer Handy schlichtweg keinen Zugang zum Play Store hat. Wir geben euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die euch das Spiel trotz aller Mühen doch noch auf’s Display holt.

Schritt 1: Harry Potter Wizards Unite APK downloaden

Achtet darauf, eine vertrauenswürdige Website mit dem Download zu beauftragen. Uns erscheint beispielsweise APK Mirror seriös.

Schritt 2: Einstellungssache: Installation erlauben

Wenn ihr Apps unbekannter Herkunft herunterladen wollt, horcht das Sicherheitssystem auf. Ihr müsst in eurem Einstellungs-Menü eine Änderung – abhängig von eurem Betriebssystem und dem Hersteller eures Smartphones – vornehmen:

Android 7 und älter: In euren Einstellungen wählt ihr den Reiter Sicherheit. Im Unterpunkt Geräteverwaltung erlaubt ihr dann bei unbekannte Herkunft die Installation von Apps außerhalb des Play Store.

Android 8/9: Wenn ihr versucht, den APK-Download zu starten, ploppt die Meldung „Aus Sicherheitsgründen kannst du auf dem Smartphone keine unbekannten Apps aus dieser Quelle installieren“ auf. Einmal auf Einstellungen getippt, könnt ihr den Schalter auf Dieser Quelle vertrauen umschalten.

Schritt 3: Harry Potter Wizards Unite über APK installieren

Letzter und entscheidender Step: ihr öffnet die soeben heruntergeladene APK-Datei auf eurem Smartphone und folgt den Installationshinweisen. Am Ende sollte die App auf eurer Startseite auftauchen. Im Anschluss daran solltet ihr die zuvor abgeänderten Einstellungen zurücksetzen. Die eingebaute Sicherheitsfunktion bezüglich der Installation unbekannter Quellen hat trotz der kurzen Außer-Kraft-Setzung immer noch Gehalt und Daseinsberechtigung.



Schritt 4: Mithilfe unserer Tipps ein Meistermagier werden!

Wie Harry Potter Wizards Unite schneller lädt

Alles in allem sind die Ladezeiten des Mobile Games stabil und nicht signifikant störend, doch bei einigen von euch fallen sie ganz im Gegenteil recht lang aus. Doch könnt ihr dagegen etwas tun.

Auf dem Hauptbildschirm wird euch neben weiteren auch ein Koffer-Icon angezeigt. Über dieses kommt ihr in das Charakter-Menü. In der oberen linken Ecke befinden sich die Einstellungen (Zahnrad). Scrollt ganz nach unten zum Reiter „Fortgeschritten“ und klickt auf „Alle Ressourcen herunterladen“. Nun werden an die 2400 Dateien gedownloaded, die umgerechnet 3.3 GB eures Speichers belegen. Auf diese Assets kann das Spiel nun immer wieder zurückgreifen. Das Ergebnis: Der Ladevorgang wird nicht unnötig verlängert. Ihr könnt zusätzlich weitere Einstellungen anpassen. Wenn ihr das Intro ausschaltet, seid ihr noch schneller im eigentlichen Spiel. Außerdem schont der Verzicht auf Musik und Soundeffekte euren Akku und ihr könnt fortan noch länger durch die Wälder streifen.

Tipps und Tricks für Anfänger

Der richtige Zauberstab

HPWU hat erst kürzlich den Weg auf euer Smartphone gefunden? Dann haben wir einige Tipps parat, die euch den Einstieg erleichtern. Wie ihr euren Akku schonen und die Wartezeiten verkürzen könnt, haben wir ja bereits geklärt. Als erstes könnt ihr natürlich euer Profil (Ministeriumsausweis) vervollständigen. Wo die Wahl des Hauses keinen Einfluss auf’s Spiel hat, ist die Wahl des Zauberstabs schon entscheidender. Weiter unten stellen wir ausführlich fest, welche Komponenten für den Anfang hilfreich sind. In der Kürze: Die Wahl der Holzart ist zweitrangig, die des Stab-Kerns erstrangig. Wir empfehlen Neulingen das Einhornhaar.

Berufswahl

Die Entscheidung über den Beruf wiegt schon schwerer. Seid ihr eher ein Teamplayer, dann werdet Magizoologist, als Selbstdarsteller macht sich der Auror durch seine starke Offensive gut.

Wichtigste Ressource: Zauberenergie

Achtet stets darauf, ausreichend Zauberenergie zur Verfügung zu haben. Ihr erhaltet sie in Gewächs- und Gasthäusern, durch Belohnungen oder im Tausch gegen Gold in der Winkelgasse. Auch macht es Sinn, die Kapazität durch Kauf zu erhöhen, sodass ihr erhaltene Zauberenergie, die über 75 hinausgeht, nicht verschenkt.

Zaubern soll gelernt sein

Um „Findbare Gegenstände“ einzuheimsen, müsst ihr eine vorgezeichnete Linie mit dem Finger nachzeichnen. Klingt simpel, ist aber ein Präzision erforderndes Unterfangen. Versucht exakt und schnell zu zeichnen, denn nur diese Kombo sichert euch ordentlich XP und Zauberenergie.

Auch im Kampf sollte das Timing stimmen. Auch die Verteidigung spielt eine wichtige Rolle, denn eine gute Defensive lässt dich länger durchhalten. Achtet darauf, den Abwehrzauber erst einzusetzen, wenn „Verteidige dich“ auf dem Bildschirm erscheint, denn erst dann wirkt er auch. Tränke solltet ihr erst einsetzen, wenn eure Ausdauer beinahe aufgebraucht ist, so nutzt ihr die volle Energie.

Tagesaufträge abarbeiten

Besonders viel XP bekommt ihr, wenn ihr Tagesaufgaben erfüllt und auch Rezepte und Tränke lassen sich so aufstocken. Zudem solltet ihr eure Freunde auf die Freundesliste setzen. Dies bringt euch ebenso wie das Platzieren von Bildern im Register noch mehr XP.

Portschatullen und -schlüssel

Die gefundenen Portschatullen können nach einer bestimmten Anzahl an Schritten (2/5/10 km) geöffnet und geplündert werden. Oft beinhalten sie wertvolle Belohnungen. Ihr habt einen unkaputtbaren goldenen Portschlüssel und könnt silberne Portschlüssel finden und kaufen, jedoch sind diese einmalig anwendbar. Am effektivsten nutzt ihr die Schlüssel, indem ihr den goldenen für die wertvolle Schatulle (2 km) und den silbernen für die prächtige (5 km) und überragende Schatulle (10 km) verwendet.

Gewächshaus

Im Gewächshaus (verteilt auf der Karte zu finden) könnt ihr Pflanzentöpfe ernten und züchten. Erntet ihr aus drei Töpfen eine zufällige Pflanze, erhaltet ihr eine kleine Belohnung. Wollt ihr eigene Samen anpflanzen, benötigt ihr Samen, Wasser und Zauberenergie (freiwillig). Hierbei solltet ihr daran denken, die Pflanze nach Ablauf einer bestimmten Zeit innerhalb von 30 Minuten zu ernten. Vergesst ihr dieses Vorhaben, verschwindet die Pflanze und alles war umsonst.

Harry Potter Wizards Unite: Individualize it!

In HPWU habt ihr mehrmals die Qual der Wahl. Im Charaktermenü könnt ihr euch nicht nur einen kreativen Namen ausdenken sondern auch euer Profilbild nach ganz eigener Manier gestalten. Mit der Fotofunktion lichtet ihr euer zauberhaftes Gesicht ab und dekoriert das Bild nach Gutdünken. Ihr könnt euch Hüte und Brillen aufsetzen, je nach Affinität einen Schal umlegen und zudem den Grad eurer Gesichtsbehaarung bestimmen.

Auch das Haus, dem ihr euch zugehörig fühlt, kann frei gewählt werden. Ihr werdet nicht wie im Film mit Fragen konfrontiert, die über euer Schicksal bestimmen. Auch euer Zauberstab und damit euer wichtigstes Accessoire kann frei zusammengestellt werden, ein Blick auf die Eigenschaften kann hierbei Abhilfe verschaffen. Ihr wählt (aus drei Dutzend Holzarten) das Material und die Beschaffenheit nach eigenem Geschmack aus. Euren Titel und könnt ihr im Laufe des Spiels – je nach abgeschlossener Quest – anpassen, anfangs ist ein jeder ein „Unterstützer des Geheimhaltungsstatuts“. Ab Level 6 dürft ihr euch dann für einen Beruf entscheiden. Auf dieses Thema gehen wir nun genauer ein.

Welchen Beruf soll ich wählen?

Ihr dachtet, ihr kommt nach Hogwarts, um als Zauberer gegen böse Wesen anzutreten? In Harry Potter Wizards Unite könnt ihr nicht nur das, sondern euch auch auf einen Beruf spezialisieren. Aber welche Berufe gibt es, wann ist die Funktion zugänglich und was soll das Ganze überhaupt?

Wenn ihr Level 6 erreicht, wird die Wahl zwischen insgesamt drei Berufen freigeschaltet: Auror, Magizoologe, Professor. Diese Unterteilung fällt typisch aus, in vielen Rollenspielen gibt es eine ähnliche Aufteilung der Charakterklassen.

Auror : Als Auror handelt ihr vorwiegend offensiv, indem ihr besonders viel Schaden austeilt. Euer Schwachpunkt ist – nicht ganz überraschend – die Defensive. Effektvoll in Szene setzen kann der Auror sich insbesondere in Kämpfen gegen dunkle Magie. Ein typischer Vertreter dieser Klasse ist Harry Potter .

: Als Auror handelt ihr vorwiegend offensiv, indem ihr besonders viel Schaden austeilt. Euer Schwachpunkt ist – nicht ganz überraschend – die Defensive. Effektvoll in Szene setzen kann der Auror sich insbesondere in Kämpfen gegen dunkle Magie. Ein typischer Vertreter dieser Klasse ist . Magizoologist : Der Magizoologist ist weniger stark als der Auror, dafür besitzt er hohe defensive Fähigkeiten und immens starke Heilmagie. Diese Kampfstrategie ist in Konflikten mit Tierwesen sehr effektiv. Ein typischer Vertreter dieser Klasse ist Hagrid .

: Der Magizoologist ist weniger stark als der Auror, dafür besitzt er hohe defensive Fähigkeiten und immens starke Heilmagie. Diese Kampfstrategie ist in Konflikten mit Tierwesen sehr effektiv. Ein typischer Vertreter dieser Klasse ist . Professor: der Professor darf als Allrounder betitelt werden, da Defensiv- und Offensivwerte ausbalanciert sind. Diese Tugend kann aber auch Not bedeuten, denn weder im Angriff noch in der Abwehr ist der Professor exzellent, außer er tritt gegen Kuriositäten in den Ring. Ein typischer Vertreter ist Albus Dumbledore.

Ihr fragt euch, für welche Klasse ihr euch entscheiden solltet? Wir geben euch Denkanstöße. Zockt ihr lieber allein? Dann ist der Auror wohl eure Klasse. Da ihr eh niemanden mit Heilkräften unterstützen könnt bzw. wollt, habt ihr mit hohen Angriffswerte auch die größten Gewinnchancen. Wenn ihr lieber ausgeglichene Figuren mimt, die in Solo- wie auch in Teamaktionen mithalten können, dann entscheidet euch für den Professor. Ein wahrer Teamplayer ist aber der Magizoologist. Als Partner in Crime wünscht man sich einen solchen.

Festungen

Die Charakterwahl wirkt sich besonders auf Festungs-Kämpfe aus. Zusammen mit deinen Freunden könnt ihr auf diesem Terrain drei Arten von Monstern begegnen, die jeweils gegen einen der Berufe stark und gegen einen anderen schwach sind. Empfehlen können wir folglich ein Dreiergespann aus den Vertretern aller Klassen.

Gut zu wissen: Ihr könnt euren Beruf jederzeit ändern. Beachtet aber, dass der angestiegene Skill-Tree Charakter-abhängig ist und bei einem Wechsel nicht übernommen wird.

Welchen Zauberstab soll ich nehmen?

Diese Frage könnt allein ihr bzw. eure Präferenzen beantworten. Zuallererst wählt ihr die Holzart eures Stabs aus. Insgesamt stehen 38 Arten zur Verfügung, wobei die Wahl weniger mit Eigenschaften im eigentlichen Sinne zusammenhängt, sondern Persönlichkeitsmerkmale beschreibt. So heißt es beispielsweise in einer Definition (Infokästchen neben den Holzarten) über Zypresse: „Zauberstäbe aus Zypressenholz suchen sich tapfere, mutige und aufopfernde Besitzer; daher bringt man Zypressen oft mit Adel in Verbindung.“

Im zweiten Schritt sucht ihr euch einen von drei zur Verfügung stehenden Zauberstab-Kernen aus:

Die Drachenherzfasern sind zwar machtvoll und erlernen am schnellsten neue Zaubersprüche, doch sind sie nicht besonders loyal und neigen zu Unglücksfällen.

sind zwar machtvoll und erlernen am schnellsten neue Zaubersprüche, doch sind sie nicht besonders loyal und neigen zu Unglücksfällen. Das Einhornhaar bietet gleichmäßige Macht und aus ihnen gefertigte Stäbe gelten als treu. Der Kern ist nicht allzu mächtig, doch kann die Holzart dieses Manko wettmachen.

bietet gleichmäßige Macht und aus ihnen gefertigte Stäbe gelten als treu. Der Kern ist nicht allzu mächtig, doch kann die Holzart dieses Manko wettmachen. Die Phönixfeder bietet die größte Bandbreite an Magie und zeigt am ehesten Initiative. Allerdings sind Stäbe mit Phönix-Kern extrem schwer zu zähmen und an sich sehr wählerisch, was ihren Besitzer betrifft.

Wir empfehlen Anhängern das Einhornhaar, da mit diesem Zaubersprüche gut gelingen. Auch die Drachenherzfaser ist keine schlechte Einstiegs-Wahl, denn Flüche und Duelle gehen mit diesem Kern leicht von der Hand. Allein die Phönixfeder ist nicht für jeden etwas, aber probiert’s doch mal aus!

Dritte und letzte Komponente: Länge und die Flexibilität des Magie-Bringers. Die Länge sagt laut Niantic einerseits etwas über die Persönlichkeit des Halters aus und andererseits über den jeweiligen Zauberstil. Lange Zauberstäbe seien für dramatische Zauberer, kürzere für filigrane Stabschwinger. Instransparenter wirkt hingegen die Beschreibung über die Flexibilität. Diese entscheide über die Anpassungsfähigkeit der Zauber und hänge zudem mit der Loyalität des Stabs zusammen.

Tränke: Alle Meister-Anmerkungen

Noch bevor ihr einen Beruf wählen kommt, dürft ihr euch mit Tränken auseinandersetzen. Habt ihr Level 4 erreicht, könnt ihr Tränke brauen, die euch das Fangen von Gegenständen erleichtern oder eure Gesundheit wiederherstellen. Die Meister-Anmerkungen verkürzen die Herstellungsdauer, wenn ihr mit ausgewählten Gesten vorgegebene Linien nachzeichnet. Wir listen euch die Kombination der Rührbewegungen auf, damit ihr möglichst effektiv braut:

Trank Zutaten Brauzeit Meister-Anmerkung Stufe Heiltrank Wermut (1), Bubotubler-Eiter (3), Diptam (2), Drachenleber (1) 2 Std. 6 Exstimulo-Trank Bitterwurz (1), Re’em-Blut (1), Schneeglöckchen (1), Granianerhaar (1) 2 Std. 4 Starker Exstimulo-Trank Bitterwurz (3), Schneeglöckchen (4), Re’em-Blut (1), Abraxanerhaar (1) 4 Std. 9 Effektiver Exstimulo-Trank Bitterwurz (4), Schneeglöckchen (6), Re’em-Blut (2), Einhornhaar (1) 8 Std. 13 Baruffios Gehirnelixier Hüpfender Giftpilz (2), Froschhirn (1), Runespoor-Schlangeneier (1), Drachenklauen-Pulver (1) 12 Std. 4 Stärkungstrank Honigwasser (1), Eisenkraut-Aufguss (1), Bitterkresse (1), Liebstöckel (2) 3 Std. 8 Starker Stärkungstrank Honigwasser (1), Eisenkraut-Aufguss (1), Bitterkresse (1), Sumpfschafgarbe (2) 6 Std. 13 Trödeltrank Baldrianwurzel (2), Schlafbohne (1), Buttertoffee (1), Einsiedlerkrebs-Schalen (1) 6 Std. 10 Gripsschärfungstrank Ingwerwurzel (4), Molchmilz (3), Geriebene Skarabäuskäfer (1), Gürteltiergalle (1) 2 Std. 15

Ihr wisst nicht, wie ihr zu den Meister-Anmerkungen kommt? Gebt einen Trank in Auftrag und tippt dann auf den Holzlöffel im Kessel. Nun werden euch Felder inklusive Fragezeichen gezeigt. Bei diesen handelt es sich um die Anmerkungen (Gesten), die ihr auf den Kessel anwendet. Falls ihr euch unsicher seid, welche Gesten mit den Zeichen gemeint sind, macht euch einen Überblick, indem ihr im Tränke-Menü auf das Infokästchen klickt.