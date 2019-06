Harry Potter Wizards Unite: Deutschland ist nun magisch

Teamfight Tactics: League of Legends Patch 9.13. erscheint diese Woche

Seit einigen Tagen könnt ihr Teamfight Tactics auf dem Testserver zocken, diese Woche folgt dann der offizielle Release des rundenbasierten Strategiespiels. Dies verriet ein Twitterpost von Olivier Ged, dem Development Manager von Riot Games. Wann erscheint der League of Legends Patch denn nun? Der LoL Patch 9.13. und damit der neue Modus "Teamfight Tactics" soll laut Olivier Ged noch in dieser Woche online gehen. So vermeldete Olivier Ged via Twitter: https://twitter.com/RiotKazdoo/st