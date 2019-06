Harry Potter Wizards Unite offizieller Launch diese Woche

Endlich ist der Launch von einem weiteren Spiel aus der magischen Welt angekündigt. Die letzten großen Titel der Harry Potter Reihe waren sehr ernüchternd, doch die Spiele fürs Handy scheinen da deutlich besser abzuschneiden.

Zauberer vereint euch!

Darunter fällt das Motto des Mobilgames über die Welt von Harry Potter. Das Spiel ist typisch für die Entwickler Ninatic, wie zum Beispiel Ingress und Pokemon Go. Das Prinzip ist im Grunde sehr ähnlich, denn zusammen erreicht man mehr als nur allein. Wie in den anderen AR-Spielen wird die reale Welt miteinbezogen. An besonderen Orten kann man seine Zauberkraft wieder aufladen oder magische Zutaten sammeln. Man wird also auch abseits von Kämpfen genug zu tun haben. Wir dürfen gespannt sein, was noch alles nach dem Beta Test in Australien neu dazu gekommen ist.

Was die Geschichte betrifft, scheinen Wesen der Magischen Welt in die Welt der Muggel zu gelangen. Also genau das, was die Gemeinschaft der Zauberer seit Jahrhunderten zu verhindern versucht. Das ist für Fans nichts neues, da in „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ dieses Thema zu den größten Sorgen des amerikanischen Zaubereiministeriums gehört. Den Ärger im zweiten Teil von Harry Potter haben Harry und Ron hauptsächlich nur bekommen, weil sie in dem fliegenden Wagen der Weasleys von Muggeln gesehen wurden. Allerdings sind es nicht nur magische Wesen, sondern auch Todesser, welche die nichtmagische Welt heimsuchen.

Bereit machen zum Wutschen und Wedeln

Jetzt hat Harry Potter Wizards Unite endlich ein offizielles Release Date für die Westliche Welt, wie auf Twitter angekündigt wurde. Am 21. Juni 2019: Es handelt sich um diesen Freitag und startet somit pünktlich zum Wochenende.

Allerdings betrifft diese Nachricht nur die USA und Großbritannien. Leider wird der Release in Deutschland erst später folgen. Aber da der Launch offiziell begonnen hat, wird Deutschland nicht mehr lange auf sich warten lassen. Der Grund ist sehr einfach: Um eine Überlastung der Server zu vermeiden. Damit hatte Ninatic zum Start von Pokemon Go zu kämpfen.

Also haltet eure Zauberstäbe und magischen Fähigkeiten noch etwas zurück, denn es wird genug gefährliche Kreaturen und Gegner für alle geben! Da braucht man nicht (versehentlich) Schlagen auf seine Verwandten hetzen.

Allerdings könnt ihr euch schon bereit machen. Ihr könnt euch die App im Voraus für Android und IOS runter laden und euch einen Accountnamen vorab reservieren.

Hoffentlich können wir mehr machen, auch wenn die Karte vorerst leer bleibt. Um schon ein wenig in die magische Welt hinein zu schnuppern und um sich von ihr verzaubern zu lassen, gibt es einen neuen, filmreifen Trailer.