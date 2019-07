Der neue Streaming-Dienst von WarnerMedia hat einen Namen – und was für einen. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits Details zur Plattform durchgesickert waren, folgte am Dienstag die offizielle Enthüllung. HBO Max heißt der Streaming-Dienst, der 2020 an den Start gehen soll. In Deutschland müssen wir uns wohl deutlich länger gedulden.

Introducing the next big thing: HBO Max, our upcoming streaming service featuring exclusive originals and the best-of-the-best from the WarnerMedia portfolio. Learn more: https://t.co/MHHIkV0ohz pic.twitter.com/N9jb9FifIW

Im offiziellen Blogpost zur Ankündigung verspricht WarnerMedia ein breites Angebot an Serien und Filmen für alle Altersklassen. Die bekannte Marke HBO setzt das Unternehmen dabei nicht ohne Grund direkt in den Titel. Man wolle die Exzellenz und das preisgekrönte Story-Telling von HBO nutzen und mit zusätzlichen Angeboten „maximieren“, heißt es weiter. Bedeutet konkret: Zu HBO-Klassikern wie Game of Thrones oder The Sopranos gesellen sich im Frühling 2020 Produktionen von New Line Cinema, DC, CNN, Adultswim und vielen mehr.

Neben sämtlichen laufenden HBO Produktionen darf sich das amerikanische Publikum außerdem auf alle 236 Folgen der Kult-Sitcom Friends freuen. Ein Problem für alle Netflix-User, denn WarnerMedia hat mit Start der Plattform die vollen Streaming-Rechte an der zweitbeliebtesten Serie auf Netflix. Dementsprechend sind Rachel, Ross und Co. ab dem kommenden Jahr ausschließlich auf HBO Max zu sehen. Gleiches gilt für Der Prinz von Bel-Air und Pretty Little Liars, deren Exklusivrechte ebenfalls zurück an Warner gehen. Wenig überraschend: Auch Filme und Serien, die für das amerikanische CW-Netzwerk (z.B. Batwoman) produziert werden, landen künftig auf dem neuen Streaming-Portal.

The One Where We Have To Say Goodbye.

We’re sorry to see Friends go to Warner’s streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕

— Netflix US (@netflix) 9. Juli 2019