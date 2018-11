Hearthstone: Karten zu Rastakhans Rambazamba vorgestellt

Die Entwickler haben die ersten Karten zu neuen Hearthstone Erweiterung Rastakhans Rambazamba enthüllt und auch die neue Funktion „Überwaltigen“ erklärt.

Des Magiers Hero-Power ist des Hexenemeisters Abwurf

Wirft man ein Blick auf die Karten, wird einem wieder einmal klar, dass die Hearthstone-Entwickler in eine bestimmte Art von Decks leiten. So sind auffallend viele Mage-Karte mit der Hero-Power verbunden wie beispielsweise „Geist des Drachenfalken“. Das könnte Frau Prachtmeer durchaus in die Karten spielen, in letzter Zeit haben wir kaum noch gute Magier-Decks zu Gesicht bekommen. Auch die neuen legendären Karten machen einiges in dieser Klasse her, verbunden mit dem Karten-draw können damit schnelle Mage-Decks erstellt werden, die späterstens in Turn 10 den Deckl draufmachen sollten.

Die neuen Hexenmeisterkarten folgen wieder dem Motto: Karten aus der Hand = Damage auf dem Feld. Alles in allem sind die neuen Karten zu Rastakhans Rambazamba vielversprechend, ihr könnt gespannt sein, was in Kürze noch vorgestellt wird.

Überwältigen

Viele „neutrale“ Karten haben die Funktion „Überwätigen“, aber was soll das eigentlich sein? Karten mit „Überwältigen lösen zusätzliche Effekte aus, wenn sie Diener vernichten und dabei mehr Schaden als nötig verursachen.

Trollarena

Ein weiteres Feature der neue Erweiterung in der ihr euch vermutlich gegen die KI behaupten könnt.

Zu Beginn sucht ihr euch einen von drei zufällig ausgewählten Trollchampions aus. Diese Wahl bestimmt eure Klasse für diese Runde und ruft zu Beginn jedes Matches einen mächtigen Diener auf eure Seite des Schlachtfelds.

Rastakhans Rambazamba kommt im Dezember in euer Hearthstone Wirtshaus, also jetzt schon fleißig questen und Gold sammeln für die Packs.