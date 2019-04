Hearthstone: Die besten Decks zu Verschwörung der Schatten

Deals with Gold – 08. bis 14. April – Overcooked, Dungeons und Worms Battleground

Diese Woche sind wieder einige Spiele in den Deals with Gold im Angebot. Vielleicht ist ja etwas für euch mit dabei! Neben Titel wie Overcooked oder Worms Battleground ist die gesamte The Council - Reihe im Angebot. Also schaut mal im XBox Store vorbei. XBox One Spiel Preis in € Rabatt Worms Battleground 6,25 75% Zombie Army Trilogy 49,99 80% Alakhine's Gun n.A. 75% The Council - Episode 1: The Mad One 1,75 75% Aven Colony 9,90 67%