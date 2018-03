Hellblade: Release samt Termin für die Xbox One enthüllt

In den letzten Wochen machten sich Gerüchte rund um eine Veröffentlichung von Hellblade auf der Xbox One breit. Jetzt haben die Entwickler den Release offiziell bekannt gegeben.

Die Reise durch die psychischen Abgründe der keltischen Kriegerin Senua ist sowohl bei Spielern, als auch bei Kritikern recht gut angekommen. Ursprünglich nur für den PC und die PS4 erschienen, schafft der Titel nun auch den Sprung auf die Xbox One. Spekulationen um eine Veröffentlichung auf Microsofts hauseigener Konsole gab es bereits zur Genüge in den vergangenen Wochen. Ein Tweet von Entwickler Ninja Theory macht es jetzt offiziell.

Hellblade: Senua’s Sacrifice is coming to Xbox One & Enhanced for One X on April 11th! As a thank you to the patient Ninja Theory Xbox fans, pre-order from Monday or buy in the 1st week on the Xbox Store and save 10%! pic.twitter.com/YrChZvmPaz

— NinjaTheory (@NinjaTheory) 25. März 2018