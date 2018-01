Heroes of the Storm: Testet ab sofort Feuerfresserveteran Blaze

Ihr spielt Heroes of the Storm und braucht mehr Abwechslung, was die Helden angeht? Gut, denn ab sofort stehen die Testserver für den Helden Feuerfresserveteran Blaze für alle zur Verfügung. Dazu gibt es eine ausführliche Beschreibung des Helden im Video.

Neben den Ankündigungen für Overwatch starteten die Verantwortlichen von Blizzard die Testserver für einen neuen Helden in Heroes of the Storm. Dieser trägt den Namen Blaze und ist ein Feuerfresserveteran,durch welchen es zukünftig zu noch heißeren Partien kommen wird. Mit feurigen Fertigkeiten ausgerüstet hat der Tank einiges zu bieten.

Die Fähigkeitenvon Blaze im Überblick

Ölspur: Legt eine Ölspur, die 5 Sek. lang bestehen bleibt und Gegner, die mit ihr in Berührung kommen, um 40% verlangsamt. Feuerstrahl kann die Ölspur 2.5 Sek. lang in Brand setzen. Gegner in der brennenden Ölspur erleiden alle 0.3 Sek. 18 Schaden, werden aber nicht mehr verlangsamt. Wenn sich Blaze im brennenden Bereich aufhält, wird er alle 0.3 Sek. um 49 Lebenspunkte geheilt. Hat bis zu 2 Aufladungen.

Feuerstrahl: Blaze feuert zwei Feuerstrahlen ab, die Gegnern Schaden zufügen und sämtliche getroffenen Ölspuren entzünden.

Düsenantrieb: Stürmt nach 0.5 Sek. vorwärts. Ein Zusammenstoß mit einem gegnerischen Helden fügt dem Ziel und gegnerischen Helden in der Nähe 52 Schaden zu und betäubt sie außerdem 1.25 Sek. lang.

Dachzündung: Kanalisiert bis zu 2.6 Sek. lang, fügt danach Gegnern in der Nähe alle 0.5 Sek. 48 Schaden zu und verlangsamt sie um 60%. Die Dauer des Effekts erhöht sich abhängig von der Kanalisierungsdauer von 1 Sek. bis auf maximal 5 Sek. Verringert die eigene Bewegungsgeschwindigkeit während der Kanalisierung um 50%.

Bunker anfordern: Fordert nach 0.5 Sek. einen Bunker mit 1300 Lebenspunkten an und betritt ihn. Blaze und seine Verbündeten können den Bunker nach Belieben betreten oder verlassen und aus seinem Inneren heraus einen Flammenwerfer abfeuern, der 179 Schaden in einer geraden Linie verursacht. Gewährt nach dem Verlassen des Bunkers 2 Sek. lang 25 Panzerung. Der Bunker bleibt 10 Sek. lang bestehen oder bis er zerstört wird.

Im anschließenden Video erfahrt ihr noch mehr über Blaze, schaut also unbedingt einmal rein.