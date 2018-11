Hidetaka Miyazaki erhält den Goldenen Joystick für sein Lebenswerk

Der geniale Kopf hinter Dark Souls und Bloodborne, Hidetaka Miyazaki, wurde mit dem Award für sein Lebenswerk auf der 36sten Golden Joysticks Gala in London ausgezeichnet.

Die Auszeichnung für Miyazakis Karriere war eines der Highlights an einem Abend, der außerdem Fortnie: Battle Royale als Spiel des Jahres krönte, God of War mit dem Award für das beste Storytelling auszeichnete sowie den erwartbaren Kritikerpreis an Red Dead Redemption 2 vergab.

Die Ehre den Award zu überreichen, wurde den Fighting Fantasy Machern Steve Jackson und Ian Livingstone zu teil. In seiner Dankesrede unterstrich Miyazaki vorrangig, dass es sich bei dem Award weniger um sein persönliches Lebenswerk handele, sondern um das Schaffen vieler passionierter Köpfe.

„To receive such a prestigious award from the Golden Joysticks fills me with great surprise and a sense of great honor. I am tremendously gratful to everybody who has played, enjoyed and appreciated our games. Rather than myself, this award goes to the many people who have built these games with me, and shared their passion with me over the years.“