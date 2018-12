Hinter den Kulissen: Beyond Good and Evil 2

Das jüngste Gameplay Update zu Beyond Good and Evil 2 zeigt erstmals größere Gameplay Abschnitte und stellt die Kern Features des Spiels vor. Wir erzählen euch warum uns Beyond Good and Evil 2 am Ende doch überraschen könnte.

Beyond Good and Evil 2 – Eine grenzenlose Welt

Im zwei stündigen Entwickler Live-Stream gab es erstmals ordentlich Bildmaterial zum Nachfolger des verkannten Meisterwerks Beyond Good and Evil. Zwar hatte der Cinematic Trailer der E3 schon für die ersten Anflüge eines Hypes gesorgt, wollte sich aber noch nicht so richtig nach Beyond Good and Evil anfühlen. Die berechtigten Bedenken, über den unkommentierten Reboot der Marke konnte der Entwickler Live Stream nicht aus dem Weg räumen. Allerdings präsentiert sich das Weltraumpiraten-Abenteuer trotzdem frisch und interessant. Ubisoft Montpellier führte uns durch die immense offene Spielwelt, die scheinbar sowohl vertikal als auch horizontal völlig ohne Ladezeiten auskommt. So haben wir Weltraum und Bodenscharmützel gesehen, Ausflüge auf dem Hoverbike, die fließenden Übergänge zwischen Planeten und Orbit sowie die ausführliche Vorstellung des Spyglasses.

Offenbar angelehnt an die Fotographie aus dem ersten Teil, braucht ihr in Beyond Good and Evil 2 euer Spyglass für so ziemlich alles. Wollt ihr einen Mechaniker für eure Crew rekrutieren? Kein Problem, scannt einfach so viele Leute bis euch der Pokedex sagt, dass ihr einen Mechaniker entdeckt habt. Wollt ihr mehr über die Schwachstellen eurer Gegner erfahren? Spyglass! Wollt ihr eine Rune scannen? Spyglass! Ein Gebäude untersuchen oder eine Quest verfolgen? Richtig! Am Besten geht ihr also nicht ohne das Ding vor die Tür, denn an statt selbst hinzusehen fragt der gepflegte Weltraumpirat dann doch lieber sein vertrautes Spionagegerät.

Cowboy Bebop in Indien

Aber mal im Ernst. Beyond Good and Evil 2 sieht auf den ersten Blick einfach nur fantastisch aus. Die gigantische persistente Welt schwirrt und brummt nur so vor NPC’s und anderen Spielern und ihr seid vollkommen frei in eurer Mobilität. Jedes Fahrzeug das ihr in der Welt finden könnt, dürft ihr auch fahren. Mit eurem Raumgleiter seid ihr in Windeseile um den ganzen Planet gekurvt und auch zu eurem Flaggschiff im Orbit kommt ihr ohne Ladebildschirm. Außerdem könnt ihr nach belieben aus jedem Gefährt aussteigen.

Praktischerweise habt ihr stets euer Jetpack dabei und auch für die nötige Sauerstoffzufuhr sorgt das Weltraumpiratenoutfit. Beyond Good and Evil 2 scheint ein Action-Abenteuer vom feinsten zu werden, wenn die Vorgestellten Features auch alle in der Finalen Version landen. Ihr bereist Planeten, erkundet und verbesserte eure Crew und Ausrüstung. Sowohl ihr als auch die Gegner können dabei auf mächtige Augmentierungen zurückgreifen. Die Cyberpunk-typischen Implantate könnt ihr natürlich auch mit eurem Spyglass entdecken, was euch sowohl im Kampf als auch bei der Rekrutierung neuer Mitstreiter hilft. In eure Crew könnt ihr im Übrigen so ziemlich jeden NPC aufnehmen dem ihr so über den Weg lauft.

Das Kampfsystem, zumindest am Boden, erinnert dann aber doch an den Vorgänger. Mit einer Mischung aus klassischen Combo Angriffen und Fernkampf rückt ihr den Widersachern zu Leibe. Die Gegner und die gezeigte Kampfumgebung erinnern dabei stark an Mass Effect.

Spielen könnt ihr das Weltraumpiratenepos auch im Koop, wobei ihr auf völlig unabhängig von eurem Partner agieren könnt. Es wird somit auch problemlos möglich sein zu eurem Flaggschiff im Orbit zu fliegen, während eurer Kumpel oder Kumpeline weit weit unter euch auf Shopping Tour in Ganesh City unterwegs ist. Die gigantische Welt ist nicht nur voll computergesteuertem leben, sie profitiert auch von der Mitarbeit zahlreicher Fans. Über die Plattform hitRECord können Fans Voiceovers und Artworks beisteuern, die besten Exemplare schaffen es dann später ins Spiel. Im Entwickler Stream wurde so eine Wand in Ganesh City vorgestellt, auf der inzwischen eine Faninterpretation der Göttin Ganesh prankt.