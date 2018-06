Hitman 2: Release Termin und Trailer – Minispiel fÃ¼r Vorbesteller

IQ Interactive kündigte gestern “Hitman 2“ an. Der neue Titel rund um unseren glatzköpfigen Lieblingskiller soll im November für Konsolen und PC erscheinen. Einen ersten Trailer gibt es ebenfalls schon. Zudem wurden erste Details wie zum Beispiel ein Vorbesteller-Bonus enthüllt.

Hitman 2: Offiziell bestätigt

Gestern Abend bestätigte IQ Interactive die Entwicklung von Hitman 2. Erscheinen soll das Ganze am 13. November für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Die Entwickler garantieren „extrem detaillierte Sandbox-Welten voller lebendiger, authentischer Umgebungen, die zum Erkunden einladen“. In aller Assassinen-Manier schleicht ihr also wieder umher und mordet euch mit Hilfe zahlreicher Waffen, Werkzeuge und Verkleidungen durch zahlreiche Gegner. Im weiteren seht ihr den Ankündigungs-Trailer zu Hitman 2.

Hitman: Sniper Assassin als Minispiel für Vorbesteller von Hitman 2

Völlig neu in Hitman 2 ist der Sniper-Assassinen-Modus. Hierbei handelt es sich um eine eigenständige Spielvariante. Erstmal in der Reihe kann hier auch im Koop-Modus gespielt werden. Wer jedoch lieber alleine spielt für den gibt es den neuen Modus auch als Einzelspieler-Variante. “Sniper-Assassin“ ist bereits als Early Access-Bonus für Kunden verfügbar, die Hitman 2 als Standard-, Gold- oder Collector’s-Edition vorbestellen. Im Folgenden zeigen wir euch noch den Trailer zum neuen Modus.