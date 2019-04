Horizon Zero Dawn 2: Möglicher Release 2021 für die PS5

Game of Thrones: Neue Staffel ist angelaufen

Keine Spoiler enthalten! Heute Nacht war es soweit: Die finale achte Staffel von Game of Thrones ist angelaufen. Um drei Uhr Nachts konnten Fans über Sky Folge 1 der Fantasyserie schauen, optional bereits in deutscher Sprachausgabe. Wer nicht so früh aufstehen will kann bei Sky um 20:15 die aktuelle Folge in der Wiederholung schauen. Besitzer von anderen Video-Plattformen wie Amazon oder iTunes müssen jeweils einen Tag länger auf die Folgen warten. GOT als PlayStation Hintergrund Zur Fe