Hyper Light Drifter: Release für die Switch geplant

In letzter Zeit ist Nintendo ziemlich beschäftigt. Erst die Nintendo Direct Präsentation und kurz danach schon der Nindies Showcase. Doch die japanische Spielefirma legt noch einen obendrauf. Denn nach den Nindies kündigten sie ein weiters Spiel für ihre Konsole an.

Nintendo kündigte den Release von Hyper Light Drifter über Twitter an. Ein eindeutiger Releasetermin ist noch nicht bekannt, aber das Spiel wird voraussichtlich noch im Sommer diesen Jahres erscheinen. Somit ist wohl geklärt, wie die Zeit beim Sonnenbaden verbracht wird.

Journey through a beautiful, vast world riddled with dangers when #HyperLightDrifter launches on #NintendoSwitch #eShop this summer! #Nindies pic.twitter.com/8tUu8Q4RVo

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 20, 2018