ingame Adventskalender 201 – Türchen 3

Es weihnachtet schwer: Bis zum großen Fest sind es noch 21 Tage, die ihr leider ohne Schneeballschlachten und Schlittenfahrten herumkriegen müsst. Doch damit der Dezember auch ohne richtigen Winter nicht öde wird, haben wir beschlossen, dass wir schon vorab für Freude sorgen und einige coole Dinge mit euch teilen wollen.

Über das Jahr hinweg haben wir uns ordentlich für euch ins Zeug geschmissen und täglich News verfasst, uns mit neuen Games auseinandergesetzt sowie zahlreiche Events besucht, und das alles nur für euch. Trotz Komplikationen standet ihr immer hinter uns und habt uns durch Likes, Kommentare auf Facebook und das einfache Lesen unserer Artikel unterstützt. Dafür möchten wir euch von Herzen unseren Dank aussprechen und teilen mit euch ein weiteres Mal unseren Adventskalender!

Dieser ist bis oben hin gefüllt und wartet nur darauf, von euch geleert zu werden. Ab heute habt ihr tagtäglich die Chance, einen von vielen Preisen zu gewinnen, die jedes Gamerherz höher schlagen lassen. So könnt ihr auch ohne Glühwein schon einmal vorglühen und dem Weihnachtsfest entgegenfiebern.

Das dritte Türchen bietet ein fettes Arsenal mit bombastischen Preisen, an dem ihr euch nicht verbrennen solltet.

1x Merch-Paket von Call of Duty WWII

Call of Duty WWII Tasse

Call of Duty WWII Turnbeutel

Call of Duty WWII Poster

Call of Duty WWII T-Shirt

Call of Duty WWII Portmonaie

Call of Duty WWII Hoodie

Call of Duty WWII Powerbank

Call of Duty WWII Dog-Tag Flaschenöffner

Call of Duty WWII gerahmtes Bild