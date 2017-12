ingame Adventskalender 2017 – Türchen 15

Company of Heroes 2: Heute gratis Steamversion abstauben

Es gab viel Kritik für die Fortsetzung der Echtzeit-Strategieserie Company of Heroes. Für den heutigen Preis kann niemand über das Spiel meckern. Im Humblebundle Store bekommt ihr den zweiten Teil gratis, ganz ohne Voraussetzungen. Eine Anmeldung und eine Verlinkung mit eurem Steam Account und schon könnt ihr das Spiel in euren Warenkorb legen und auschecken. World War II aus der Vogelperspektive Company of Heroes erschien im September 2003 und kommt vom kanadischen Entwicklerstudio Relic