ingame Adventskalender 2017 – Türchen 16

ingame Adventskalender 2012 – Türchen 24

Das Christkind ist da und da ihr unsere Fans, uns mehr als alles andere am Herzen liegen, öffnet sich heute das Letzte und gleichzeitig größte Türchen für euch. Zu gewinnen gibt es Preise von Creative, Coby, SteelSeries, Namco Bandai, Disney und Nintendo. Zu gewinnen gibt es: Hauptpreis: 2x Creative Soundblaster Recon 3D PCIe Karte Weitere Preise: 1x Coby MID8027-4GB Tablet 1x SteelSeries Spectrum 7XB 3x SteelSeries Diablo 3 Mauspad 1x One Peace Pirate Warriors (PS3)+ Fanpaket 2x Disney Epic Mickey 2 plus jeweils Oswald-Örchen 1x The Last Story(Wii) 1x Xenoblades Chronicles + 1 Poster 2x Xenoblades Chronicles Poster Zum gewinnen musst ihr nur folgende Frage richtig beantworten. Frage: Welcher Test, Video oder Special hat dir in diesem Jahr am