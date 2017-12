ingame Adventskalender 2017 – Türchen 17

Es weihnachtet schwer: Bis zum großen Fest sind es noch 5 Tage, die Ihr leider ohne Schneeballschlachten und Schlittenfahrten herumkriegen müsst. Doch damit der Dezember auch ohne richtigen Winter nicht öde wird, haben wir beschlossen, dass wir schon vorab für Freude sorgen und einige coole Dinge mit euch teilen.

Über das Jahr hinweg haben wir uns ordentlich für Euch ins Zeug geschmissen und täglich News verfasst, uns mit neuen Games auseinandergesetzt sowie zahlreiche Events besucht, und das alles nur für Euch. Trotz Komplikationen standet ihr immer hinter uns und habt uns durch Likes, Kommentare auf Facebook und das einfache Lesen unserer Artikel unterstützt. Dafür möchten wir Euch von Herzen unseren Dank aussprechen und teilen mit euch ein weiteres Mal unseren Adventskalender!

Dieser ist bis oben hin gefüllt und will schnellstens von euch geleert werden. Auch heute habt ihr wieder die Chance, einen von vielen Preisen zu gewinnen, die jedes Gamerherz höher schlagen lassen. So könnt ihr auch ohne Glühwein schon einmal vorglühen und dem Weihnachtsfest entgegenfiebern.

Türchen 17 fordert eure strategischen Künste, denn ihr zieht in den Krieg. Dabei liegt es ganz an euch, ob und wie ihr siegreich sein werdet.

1x Total War Warhammer II (PC) 1x Dawn of War III: Warhammer 40k (PC) + T-Shirt

Infos zum Gewinnspiel-Preis

In Total War Warhammer II erwarten euch vier Fraktionen, aus denen ihr euch eine auswählen und mit dieser in den Krieg ziehen könnt. Nutzt euer strategisches Wissen, um in der Open-World Kampagne die Echtzeitgefechte zu bestehen und die Welt zu erobern. Erlebt hunderte Stunden Spielspaß und Action, während ihr versucht, den Mahlstrom zu erobern.

Wenn drei Faktionen die Welt Acheron belagern und im Kampf um eine mysteriöse Waffe stehen, dann seid ihr im Universum von Dawn of War III Warhammer 40k angekommen. Stürzt euch in die nächste Runde des Echtzeit-Strategiespiels und erlebt noch mehr spannende Kriege, die es zu gewinnen gilt. Dazu gibt es ein T-Shirt, über welches sich die wahren Fans unter euch freuen dürften.

Um einen der Preise euer Eigen nennen zu können, müsst ihr lediglich unsere Facebookseite besuchen, uns und dem entsprechenden Post ein fettes Like hinterlassen und schon seid ihr mit dabei! Alle weiteren Infos und den Gewinnspielbeitrag findet ihr ab sofort dort, schaut also unbedingt vorbei.

Teilnahmeschluss ist der 17.12.2017, 23:59. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme gestattet. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.