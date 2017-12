ingame Adventskalender 2017 – Türchen 18

Das ganze Jahr über haben wir gespannt in der Redaktion die Tage gezählt, bis es wieder soweit ist. Endlich öffnen die Weihnachtsmärkte ihre Tore und wir können unser fleißiges Schaffen mit einer Belohnung in Form von warmem Glühwein und leckeren gebrannten Mandeln belohnen.

Aber Weihnachten wird nicht umsonst auch das Fest Nächstenliebe genannt. Denn auch ihr, die das ganze vergangene Jahr fleißig unsere Reviews, Previews, News und Posts gelesen, geliked und kommentiert habt, sollt dafür euren verdienten Lohn erhalten.

Aus diesem Grund wollen wir euch die Zeit bis Heiligabend mit unserem kunterbunt bestückten Adventskalender versüßen. Anstatt Schokolade verstecken sich hinter jedem Türchen aufregende Preise, die täglich darauf warten, von euch gewonnen zu werden.

Schon eine Woche vor Heiligabend haben wir für alle Ubisoft-Fans etwas ganz Besonders parat. Krieger, Assassinen und Hacker warten hinter Türchen 18.

+ For Honor Collector’s Case (Nur die Box und Helme) + For Honor (PS4)

+ Watch Dogs 2 San Francisco Edition (PC)

+ Assassin’s Creed: Origins Bayek Protector of Egypt Sammelfigur

+ Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Fallen Angel Sammelfigur

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Liebt ihr umfangreiche Open-World-Spiele? Dann seid ihr bei Ubisoft aktuell goldrichtig. Sowohl Assassin’s Creed Origins, Watch Dogs 2 als auch Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands entführen euch in riesige Spielwelten, in denen ihr euch, je nach Geschmack, mit abgehobenen Narcos, Hipstern in Kalifornieren oder zwielichtigen Wüstenbewohnern anlegen.

Für alle, die noch nicht in den Genuss von Watch Dogs 2 gekommen sind, verlosen wir die begehrte San Francisco Edition mitsamt der Marcus-Figur, einer Karte der Stadt und sämtlichen digitalen Zusatzinhalten. Habt ihr eure Zeit in Ägypten genossen und wollt noch mehr Assassin’s Creed? Dann ist vielleicht die stilechte Bayek: Protector of Egypt Figur etwas für euch. Oder seid ihr doch eher mit den Bergen Kolumbiens verwachsen? Mit der Fallen Angels Sammelfigur zu Ghost Recon Wildlands verschönert ihr jede Man Cave.

Wer es rustikal mag, kommt darüber hinaus mit dem Collector’s Case zum Skill-lastigen Kampfspiel For Honor auf seine Kosten. Hier bieten wir euch das Spiel und zusätzlich die Box mit drei exklusiven, dekorativen Helmen.

Um euch einen der Preise zu sichern, müsst ihr lediglich auf unsere Facebookseite surfen, uns unter dem entsprechenden Post ein Like hinterlassen und schon seid ihr mit dabei! Alle weiteren Infos und den Gewinnspielbeitrag findet ihr ab sofort dort.

Teilnahmeschluss ist der 18.12.2017, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.