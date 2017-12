ingame Adventskalender 2017 – Türchen 2

Das ganze Jahr über haben wir gespannt in der Redaktion die Tage gezählt, bis es wieder soweit ist. Endlich öffnen die Weihnachtsmärkte ihre Tore und wir können unser fleißiges Schaffen mit einer Belohnung in Form von warmem Glühwein und leckeren gebrannten Mandeln belohnen.

Aber Weihnachten wird nicht umsonst auch das Fest der Nächstenliebe genannt. Denn auch ihr, die das ganze vergangene Jahr lang fleißig unsere Reviews, Previews, News und Posts gelesen, geliked und kommentiert habt, sollt dafür euren verdienten Lohn erhalten.

Aus diesem Grund wollen wir euch die Zeit bis Heiligabend mit unserem kunterbunt bestückten Adventskalender versüßen. Anstatt Schokolade verstecken sich hinter jedem Türchen aufregende Preise, die täglich darauf warten von euch gewonnen zu werden.

Heute, am 02.12. wartet mit einem Filmplakat von „Brimstone“ ein besonderes Schmankerl für alle Fans. Aber auch der dazu verloste Bluetooth Lautsprecher BT14 ist nicht von schlechten Eltern

5x Filmposter

5x Bluetooth®-Lautsprecher BT14

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Brimstone

Im Western-Thriller Brimstone bekommen es der Outlaw Kit Harington und die von ihrer Vergangenheit verfolgte Dakota Fanning mit einem diabolischen Priester in Gestalt von Guy Pearce zu tun.

Ein lustiger Fakt ist es, dass der aus Game of Thrones als John Snow bekannte Kit Harington in Brimstone auf eine alte Bekannte trifft: Mit Carice van Houten hatte er bereits in Westeros zu tun gehabt. In der Fantasy-Serie spielte sie die rote Priesterin Melisandre.

BLUETOOTH®-LAUTSPRECHER BT14 in METAL BLACK

Der tragbare Bluetooth-Lautsprecher ermöglicht kabelloses Streamen von Musik mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern. Zusätzlich bietet der BT14 eine Freisprechfunktion, eine hochwertige Lithium-Batterie für bis zu 8 Stunden Hörgenuss und ein integriertes Mikrofon mit erweiterter Rauschunterdrückung. Mehr Informationen unter: http://www.bigben-interactive.de/

Damit ihr bald bei satten Klängen euer neues Filmplakat begutachten könnt, müsst ihr lediglich unsere Facebookseite besuchen, uns unter dem entsprechenden Post ein fettes Like hinterlassen und schon seid ihr mit dabei! Alle weiteren Infos und den Gewinnspielbeitrag findet ihr ab sofort dort.

Teilnahmeschluss ist der 02.12.2017, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme gestattet. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.