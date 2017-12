ingame Adventskalender 2017 – Türchen 22

Es weihnachtet schwer: Bis zum großen Fest sind es noch 2 Tage, die Ihr leider ohne Schneeballschlachten und Schlittenfahrten herumkriegen müsst. Doch damit der Dezember auch ohne richtigen Winter nicht öde wird, haben wir beschlossen, dass wir schon vorab für Freude sorgen und einige coole Dinge mit euch teilen.

Über das Jahr hinweg haben wir uns ordentlich für Euch ins Zeug geschmissen und täglich News verfasst, uns mit neuen Games auseinandergesetzt sowie zahlreiche Events besucht, und das alles nur für Euch. Trotz Komplikationen standet ihr immer hinter uns und habt uns durch Likes, Kommentare auf Facebook und das einfache Lesen unserer Artikel unterstützt. Dafür möchten wir Euch von Herzen unseren Dank aussprechen und teilen mit euch ein weiteres Mal unseren Adventskalender!

Dieser ist bis oben hin gefüllt und will schnellstens von euch geleert werden. Auch heute habt ihr wieder die Chance, einen von vielen Preisen zu gewinnen, die jedes Gamerherz höher schlagen lassen. So könnt ihr auch ohne Glühwein schon einmal vorglühen und dem Weihnachtsfest entgegenfiebern.

Ihr habt euch schon immer gefragt wie genau Tod, Verzweiflung und unbändige Freude klingen? Dark Souls zeigt es euch. Deshalb warten hinter Türchen 22 satte Orchesterklänge darauf, entfesselt zu werden.

Gemeinsam mit Capcom verlosen wir: + 2x Dark Souls: The Vinyl Trilogy

Infos zum Gewinnspiel-Preis

In der Vinyl Trilogy erwartet euch zwar keine Version des preisgekrönten Action Adventures von From Software, dafür aber ein nostalgischer Trip durch die musikalischen Landschaften aller drei Dark Souls Teile. Steigt unter Fanfaren aus der Dunkelheit empor und fühlt euch wie beim ersten Besuch in Anor Londo. Lauscht den sanften Klängen des Meeres, untermalt von filigranen Streichern, während ihr an Majula zurückdenkt oder schwelgt in Erinnerungen an wütende Riesen inmitten der Kathedrale des Abgrunds.

Euch erwartet der vollständige Soundtrack in einer Sammlerbox mit neun Schallplatten, die beste Tonqualität versprechen. Mehr als fünf Stunden Musik liegen vor euch, komponiert von Motoi Sakaraba und Yuka Kitamura. Wie das fordernde Kampfsystem gehört auch der unverwechselbare Soundtrack, sei es in Bosskämpfen oder verwinkelten Katakomben, zur Spielerfahrung von Dark Souls mit dazu. Das Sammlerstück hat einen Wert von rund 120€ und darf in keiner Fan-Sammlung fehlen.

Um euch einen der Preise zu sichern, müsst ihr lediglich auf unsere Facebookseite surfen, uns unter dem entsprechenden Post ein Like hinterlassen und schon seid ihr mit dabei! Alle weiteren Infos und den Gewinnspielbeitrag findet ihr ab sofort dort.

Teilnahmeschluss ist der 22.12.2017, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.