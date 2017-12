ingame Adventskalender 2017 – Türchen 23

Oxenfree: Zurzeit kostenlos zu haben

Zurzeit werden euch im Netz einige Spiele für lau angeboten, so nun auch das kleine Adventure-Spiel Oxenfree. Alles, was ihr dafür benötigt, ist ein Account auf GOG.com. Weihnachten steht kurz bevor und nicht nur Ubisoft ist in Geberlaune. Diverse Seiten bieten euch zurzeit Spiele an, für die ihr nichts zahlen müsst. GOG.com springt auf diesen Zug mit auf und bietet euch bereits seit einigen Tagen Oxenfree als Geschenk an. Allerdings könnt ihr euch das Spiel nur noch bis morgen um 1