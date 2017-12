ingame Adventskalender 2017 – Türchen 6

Life is Strange: Before the Storm – Release von Episode 3 bekannt

Ungeduldig habt ihr darauf gewartet, in der Geschichte von Chloe weiter einzutauchen, und bald ist es soweit. Square Enix gab endlich das offizielle Release-Datum zur dritten Episode bekannt. Square Enix beschert euch ein Weihnachtsgeschenk der anderen Art: Die dritte Episode von Life is Strange: Before the Storm wird noch vor Weihnachten für euch erhältlich sein. So gab der Publisher bekannt, "Hell is Empty", so der Name der Episode, am 20. Dezember 2017 zu veröffentlichen. Life is