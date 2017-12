ingame Adventskalender 2017 – Türchen 7

Es weihnachtet schwer: Bis zum großen Fest sind es noch 17 Tage, die Ihr leider ohne Schneeballschlachten und Schlittenfahrten herumkriegen müsst. Doch damit der Dezember auch ohne richtigen Winter nicht öde wird, haben wir beschlossen, dass wir schon vorab für Freude sorgen und einige coole Dinge mit euch teilen.

Über das Jahr hinweg haben wir uns ordentlich für Euch ins Zeug geschmissen und täglich News verfasst, uns mit neuen Games auseinandergesetzt sowie zahlreiche Events besucht, und das alles nur für Euch. Trotz Komplikationen standet ihr immer hinter uns und habt uns durch Likes, Kommentare auf Facebook und das einfache Lesen unserer Artikel unterstützt. Dafür möchten wir Euch von Herzen unseren Dank aussprechen und teilen mit euch ein weiteres Mal unseren Adventskalender!

Dieser ist bis oben hin gefüllt und will schnellstens von euch geleert werden. Auch heute habt ihr wieder die Chance, einen von vielen Preisen zu gewinnen, die jedes Gamerherz höher schlagen lassen. So könnt ihr auch ohne Glühwein schon einmal vorglühen und dem Weihnachtsfest entgegenfiebern.

Das siebte Türchen wird nicht nur einen, sondern gleich fünf von euch beglücken. Euch erwarten auf jeden Fall spannende Kämpfe ums Überleben, also seid auf der Hut!

1x Killing Floor 2 für Xbox One 1x Ark: Survival Evolved für Xbox One 1x The Surge für Xbox One 1x The Surge für PS4 1x The Surge für PC

Infos zum Gewinnspiel-Preis

In Killing Floor 2 stellt ihr euch – am besten mit ein paar Freunden am Start – einen Haufen Zombies, die euer Blut lecken wollen. Wählt aus zehn Klassen die aus, mit der ihr euch am stärksten fühlt, und kämpft um euer Leben, wenn es euch lieb ist. Hier kommen alle Shooter-Fans voll auf ihre Kosten.

Ark: Survival Evolved fordert euch ebenfalls dazu auf, zu überleben. Doch hier steht ihr nicht in epischen Kämpfen einer Horde Gegner gegenüber, sondern prähistorischen Wesen – den Dinosauriern. Baut euch eine Unterkunft, findet Nahrung und legt euch am besten nicht mit den falschen Tieren an, dann steht euch ein langes Leben bevor.

Wenn die eigene Firma ein Exoskelett spendiert und plötzlich alle Menschen und Maschinen am Rad drehen, seid ihr in The Surge angekommen. Schlüpft in die Rolle von Warren und versucht herauszufinden, was eigentlich vor sich geht. Mit einem Spielprinzip, wie man es von Dark Souls kennt, kommt ihr schnell an eure Grenzen und müsst möglichst versuchen nicht (allzu oft) zu sterben. Für alle, die Herausforderungen lieben, garantiert kein Fehlgriff.

Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Um das Paket euer Eigen nennen zu können, müsst ihr lediglich unsere Facebookseite besuchen, uns und dem entsprechenden Post ein fettes Like hinterlassen und schon seid ihr mit dabei! Alle weiteren Infos und den Gewinnspielbeitrag findet ihr ab sofort dort, schaut also unbedingt vorbei.

Teilnahmeschluss ist der 07.12.2017, 23:59. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme gestattet zudem ist ein Altersnachweis erforderlich. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.