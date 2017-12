ingame Adventskalender 2017 – Türchen 8

Das ganze Jahr über haben wir gespannt in der Redaktion die Tage gezählt, bis es wieder soweit ist. Endlich öffnen die Weihnachtsmärkte ihre Tore und wir können unser fleißiges Schaffen mit einer Belohnung in Form von warmem Glühwein und leckeren gebrannten Mandeln belohnen.

Aber Weihnachten wird nicht umsonst auch das Fest Nächstenliebe genannt. Denn auch ihr, die das ganze vergangene Jahr fleißig unsere Reviews, Previews, News und Posts gelesen, geliked und kommentiert habt, sollt dafür euren verdienten Lohn erhalten.

Aus diesem Grund wollen wir euch die Zeit bis Heiligabend mit unserem kunterbunt bestückten Adventskalender versüßen. Anstatt Schokolade verstecken sich hinter jedem Türchen aufregende Preise, die täglich darauf warten, von euch gewonnen zu werden.

Heute ist schon der 08.12. , nicht mehr lange bis Weihnachten und auch unsere Adventskalender Überraschungen werden immer größer. Hinter dem heutigen Türchen haben sich Corrin, Celica und Alm versteckt und netterweise direkt Fire Emblem Warriors in der Special Edition für die Switch mitgebracht.

In Türchen 8 befindet sich:

1x Fire Emblem Warriors Special Edition(Switch) 1x Corrin amiibo 1x Celica amiibo 1x Alm amiibo

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Triff als Marth, Xander, Corrin oder einer der anderen bekannten Helden aus Fire Emblem auf Legionen von Soldaten und gefährlichen Monstern und führe aberwitzige Angriffe im Stil von „Dynasty Warriors“ aus! Steuere beliebte „Fire Emblem“-Charaktere, gib ihnen strategische Anweisungen im Kampf und lasse sie zusammenarbeiten, um noch stärkere Aktionen durchzuführen. Schalte neue spielbare Helden frei, von denen sich jeder durch einzigartige Moves, Spezialangriffe, Waffenarten und eigene Sprüche auszeichnet.

Dazu könnt ihr praktischerweise auch die im Adventskalender enthaltenen Amiibos nutzen, diese bringen euch unter anderem neue Waffen, aber auch andere Vorteile. So wird Realität und Sammelleidenschaft mit Gaming verbunden.

Seid ihr auch so heiß darauf, euch in den Kampf stürzen zu können? Dann müsst ihr lediglich unsere Facebookseite besuchen, uns unter dem entsprechenden Post ein fettes Like hinterlassen und schon seid ihr mit dabei! Alle weiteren Infos und den Gewinnspielbeitrag findet ihr ab sofort dort.

Teilnahmeschluss ist der 08.12.2017, 23:59. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Einsendung gestattet. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.