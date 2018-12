Ingame Adventskalender 2018 – Türchen 1

24 Tage – 24 nerdtastische Preise! Der Countdown zum Fest der Feste ist gestartet und wir möchten das Finale von 2018 mit euch und einem bis zum Rand vollgestopften Adventskalender feiern.

In den vergangenen 12 Monaten habt ihr fleißig unseren Content gelesen, geschaut, kommentiert und hinterfragt: Eine Leistung, für die wir uns ganz herzlich bei euch bedanken. Und wie ginge das besser als mit einem ganzen Haufen phantastischer Gaming-Preise?

Also schmeißt die Schneekanone an und packt feste zu, denn hier kommt Türchen Nummer Eins. Dahinter versteckt sich ein digitaler Helfer für den Alltag, der bequem in eure Tasche passt und die neuesten Spiele, Filme, Kochrezepte und vieles mehr in Sekunden parat hat.

Zusammen mit Captiva verlosen wir:

– 1x CAPTIVA 10 3G Plus Tablet

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Das CAPTIVA 10 3G Plus ist ein echtes Preis-Leistungs-Monster in seiner Kategorie. Bei uns bekommt ihr es für Lau, aber auch im Verkauf ist der Preis des praktischen Tablets mit unter 100€ kaum zu schlagen. Dabei müsst ihr jedoch nicht auf die entsprechende Qualität verzichten, denn in unserem Test konnte vor allem die kompakte Technik des kleinen Helfers überzeugen.

Mit zarten 520 Gramm gehört es zu den absoluten Leichtgewichten in seiner Klasse und kommt dementsprechend als perfekter Begleiter für ausschweifende Reisen daher.

Besonders im Business-Bereich lässt sich davon profitieren, denn natürlich verfügt das 10 3G Plus über Multitouch, was Office-Arbeiten zu einem Klacks macht. Wer im mittleren Preissegment nach einem zuverlässigen und smarten Begleiter für lange Reisen sucht und auf Serien, Filme und Mobile-Games nicht verzichten möchte, ist beim 3G Plus also goldrichtig.

Wie könnt ihr mitmachen?

Um den leistungsstarken Begleiter von Captiva zu gewinnen, müsst ihr lediglich auf unserer Facebookseite vorbeischauen, uns unter dem entsprechenden Post ein Like hinterlassen und unsere weihnachtlich leichte Gewinnspielfrage beantworten. Alle weiteren Infos findet ihr ab sofort dort.

Teilnahmeschluss ist der 01.12.2018, 23:59. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme gestattet. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Wollt ihr weitere Preise abstauben, könnt ihr zusätzlich bei unseren Netzwerkpartnern von Basic-Tutorials vorbeischauen, denn auch die haben ein richtig fettes Gewinnspiel für Technik-Freunde und Gamer am Start.