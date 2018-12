Ingame Adventskalender 2018 – Türchen 11

24 Tage – 24 nerdtastische Preise! Der Countdown zum Fest der Feste ist gestartet und wir möchten das Finale von 2018 mit euch und einem bis zum Rand vollgestopften Adventskalender feiern. In den vergangenen 12 Monaten habt ihr fleißig unseren Content gelesen, geschaut, kommentiert und hinterfragt: Eine Leistung, für die wir uns ganz herzlich bei euch bedanken möchten. Und wie ginge das besser als mit einem ganzen Haufen phantastischer Gaming-Preise?

Also schmeißt die Schneekanone an und packt feste zu, denn hier kommt Türchen Nummer Elf.

Keine Arme, kein Gaming – Unter diesem Motto warten hinter dem aktuellen Türchen ein platzsparender Helfer und ein flexibles Bassmonster.

Zusammen mit ARCTIC verlosen wir:

Infos zum Gewinnspiel-Preis

Der Z2-3D Monitorarm sorgt für nie dagewesenen Komfort am Schreibtisch. Der Gasliftarm ermöglicht bequeme Positionierung der beiden Bildschirme in einem 360°-Winkel. Problemlos passt ihr die Bildschirme auf verschiedene Sitzpositionen an und zockt oder arbeitet so noch effektiver. Mit dem Arctic Z2-3D habt ihr immer alles im Blick und noch dazu einen aufgeräumten Schreibtisch.

Das P533 Gaming Headset von Arctic hingegen sorgt für ein akustisches Erlebnis auf der PS4, Xbox One und dem PC. Mit einem auf Gaming zugeschnitten Klangerlebniss überzeugt das Headset durch druckvolle Bässe und klare Höhen. Das praktische Gelenkmikrofon liefert glasklaren Klang und maximale Freiheit. Um den schmucken Over-Ear-Hörer auch auf Lan-Parties zur Schau zu stellen, kommt das P533 in einem stabilen Hartschalen-Case. Erhältlich ist das Headset im Racing, Penta sowie Military Design.

Wie könnt ihr mitmachen?

Um einen der beiden Preise zu gewinnen, müsst ihr lediglich auf unserer Facebook-Seite vorbeischauen, uns unter dem entsprechenden Post ein Like hinterlassen und unsere weihnachtlich leichte Gewinnspielfrage beantworten. Alle weiteren Infos findet ihr ab sofort dort.

Teilnahmeschluss ist der 11.12.2018, 23:59. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme gestattet. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.